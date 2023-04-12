Marvel隊長2｜朴敘俊外星王子造型曝光　中分長髮令魅力大減

由美國黑人年輕女導演Nia DaCosta執導的《Marvel隊長》（Captain Marvel）續集電影《The Marvels》將在11月上映，官方今日（12日）凌晨終於發布了前導預告，當中更曝光了南韓人氣男星朴敘俊的長髮造型！

「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）。（預告畫面）

在近兩分鐘的前導預告中，除了「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）之外，還有去年以獨立英雄劇集《Ms. Marvel》亮相的Iman Vellani及《WandaVision》中飾演Monica Rambeau的Teyonah Parris，還有Nick Fury（Samuel L. Jackson）幽默登場。

今次除了有三位女超級英雄攜手合作對抗未知的敵人外，粉絲非常關注由朴敘俊飾演的外星球王子「Yan」亦在預告曝光。朴敘俊一頭中分長髮，手上拿著劍，身穿藍綠色戰衣作戰的造型，雖然稱不上靚仔，但有不少粉絲都大讚只有朴敘俊能駕馭到這個髮型。

有不少粉絲都大讚只有朴敘俊能駕馭到這個髮型。（預告畫面）

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