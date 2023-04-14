康城影展｜周冬雨主演《燃冬》入圍一種關注單元　Jennie有望登場

《第76屆康城影展》將於下月中舉行，大會昨晚公佈完整入圍名單，「主競賽」單元共有19部作品入圍，當中包括日本名導是枝裕和執導的《怪物》；Wes Anderson執導、集合施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、湯漢斯（Tom Hanks）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）及瑪歌羅比（Margot Robbie）等荷里活巨星的《Asteroid City》，以及多次揚威國際影展的內地導演王兵執導紀錄片《青年》等，一同競逐最高榮譽金棕櫚大獎。

王兵執導紀錄片《青年》入圍「主競賽」單元。

而新加坡導演執導、影后周冬雨與內地小生劉昊然主演的《燃冬》就入圍「一種關注」單元。韓國名導金知雲新作《蜘蛛窩》與馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）主演的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），以非競賽片形式亮相。另韓國天團BLACKPINK成員Jennie參演劇集《The Idol》亦於康城舉行首映禮，加上早前公布尊尼狄普（Johnny Depp）復出作《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）獲選為開幕電影，今屆影展相當星光熠熠。