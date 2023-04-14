導演袁劍偉否認抄襲MV　承認曾看過宣傳照︰正反思會否因而影響

梁詠琪（Gigi）早前為慈善團體演繹主題曲《停一停•心呼吸》，其MV因涉嫌抄襲而即時下架。負責MV執導嘅袁劍偉日前在旺角為新戲《盜月者》開工，接受傳媒訪問時，表示連日來已一直了解事件的發展，亦有與本土團隊（CHLOEOGRAPHY PROJECT）傾談，相信在周五（14/4）可發聲明交代。

梁詠琪歌曲《停一停·心呼吸》MV被指抄襲。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

該個團體發聲明指出《停一停 • 心呼吸》中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等都涉抄襲之嫌。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

梁詠琪新歌《停一停•心呼吸》MV疑抄襲 原創者：不接受公然抄襲

Gigi梁詠琪新歌MV涉抄襲首回應：有關MV的創意部分並未有參與

當時袁劍偉已指事件正走向好的方向發展，並表示不會重新拍攝《停一停•心呼吸》MV。而今日（14日），袁劍偉亦正式向傳媒發出書面回應，內容如下：

「關於最近涉及《停一停心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注 而今次義務製作的音樂錄像創作本意是人類煩惱大多來自於「貪、嗔、癡」，於是用「紅、藍、 灰」三色汽球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象 徵透過「 停一停 • 心呼吸 」可達到的澄明境界。

在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料， 亦沒有抄襲該作品 ，但風波傳出後身邊有人提醒原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城Maybe Tomorrow》的創作團隊 CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。

袁劍偉

2023年 4月 14 日」

點撃逐格睇相似抄襲畫面：