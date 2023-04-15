吳彥祖創作科幻漫畫主角跟足自己畫　發展路向似足《明日戰記》？

香港科幻鉅製《明日戰記》去年上映，創造前所未見的票房成績，打破多項香港電影票房紀錄，現時亦以超過8300萬元本地票房，穩據香港電影史上港產票房第二位。《明日戰記》由古天樂擔任總監製兼主演，夥拍多年銀幕拍檔劉青雲一同於未來世界機甲械鬥。

《明日戰記》去年在香港上映，牽起一鼓科幻潮流，亦在票房成績上取得重大成功。（《明日戰記》宣傳海報）

而曾經與二人在《竊聽風雲》系列電影裡緊密合作的另一巨星吳彥祖，亦是科幻電影迷，除了在《明日戰記》在香港上映時包場支持老友外，亦於美國參演與製作科幻作品《荒原》（Into the Badlands）與《西部世界》（Westworld）。

吳彥祖近年主力在美國發展，參演及製作《西部世界》及《荒原》等科幻劇集。（《西部世界》劇集劇照）

吳彥祖日前在社交媒體上分享影片，宣布自己成為新漫畫系列《Genesis》的官方創作者，吳彥祖在影片中笑指：「你們可能已經從漫畫的獨家預覽裡發現，我與主角Lucas Zhang長得有一點像，其實不是巧合。Genesis的作者（繪者）陳善哲根據我的相貌創作了這個角色，因此我正式加入團隊真是非常的合適。」他亦表示參與創作一部史詩式漫畫一直是自己的目標之一，並希望與觀眾、讀者一同發掘旅程。

吳彥祖在社交媒體上宣布自己成為漫畫《Genesis》的官方創作者。（吳彥祖IG影片截圖）

吳彥祖亦簡介了漫畫《Genesis》的劇情主線：「《Genesis》是一部科幻漫畫小說，故事發生在一個反烏托邦的『近未來』，著名科學家Lucas Zhang發展了一項改變世界的革命性技術Neurolink（腦機鍵接），憑借這項把人類意識轉移到先進機器的新技術，Lucas無意中在幾家邪惡的公司之中創造了一場軍備競賽。Lucas就如他那個時代的奧本海默，為了確保技術不會落入壞人之手，即使把技術用在自己身上也在所不惜。」

科幻漫畫《Genesis》的主角科學家Lucas Zhang照足吳彥祖的外型設計。（吳彥祖IG影片截圖）

漫畫《Genesis》發生在一個反烏托邦的科幻世界，有齊吳彥祖喜愛的科幻元素。（吳彥祖IG影片截圖）

吳彥祖參與製作的漫畫《Genesis》亦有不少機甲械鬥元素。（吳彥祖IG影片截圖）

吳彥祖參與製作的漫畫《Genesis》亦有不少機甲械鬥元素。（吳彥祖IG影片截圖）

吳彥祖亦在影片中預告系列將會在漫畫出版物以外，拓展成為電視劇、電影、動畫及遊戲，更指系列的發展空間無限大。在《明日戰記》去年於香港取得重大成功後，古天樂亦推出系列手機遊戲、開拍動畫前傳及預告未來或有繼續拍攝的計劃。

《明日戰記在去年取得傳奇性的票房成功後，古天樂宣布將會製作《明日戰記》動畫前傳，更將會出現「古太」女版機甲。（資料圖片）

吳彥祖與新作《Genesis》亦採取相若的發展路徑，由於作品主角按足吳彥祖的外貌繪畫，預計電視劇及電影版亦有極大可能由他親自主演，在美國發展科幻影視作品及動畫遊戲的成熟程度而言，亦預計將能反攻香港，再次製造一鼓科幻潮流。

吳彥祖親自預告《Genesis》不單會出版漫畫，更會向電視劇、電影、動畫及遊戲的方向拓展，似足《明日戰記》。（吳彥祖IG影片截圖）