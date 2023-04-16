龍馬精神丨成龍遭學生當面斥拍爛片要求退票？　劇組發聲明提告

由成龍、劉浩存、郭麒麟領銜主演電影《龍馬精神》，上映後口碑麻麻，豆瓣評分從6.8跌至6.2分。近日，成龍與劇組頻頻奔跑各地電影院、校園宣傳，卻傳出導演系學生當面指斥成龍拍爛片要求退票，《龍馬精神》劇組昨（15日）在微博發聲明闢謠「批評是我們前進的動力，但謠言不是。」

成龍最近奔波於各地宣傳。（微博@電影龍馬精神）

《龍馬精神》豆瓣評分僅剩下6.2分。（豆瓣截圖）

網傳一名學生當場開嗆：「怎麼拍出這麼爛的電影？我是自費買票的能不能退票？」該名學生認為他在學校，既是傳媒的代表，便需要說出真話。據悉，成龍回應學生：「我虛心接受大家的意見！」導演楊子也打圓場說：「自己還有不足的地方。」退票話題一度登上微博熱搜第一名，期間有聲稱在場的網友澄清現場觀眾大聲鼓掌，不是因為學生說的話，而是聽到導演楊子和成龍誠懇的回應才鼓掌。

內地網瘋傳成龍遭學生當面斥拍爛片，並要求退票。（微博@電影龍馬精神）

對此，《龍馬精神》劇組昨（15）日在微博發聲明闢謠，提及11日在中國傳媒大學映後交流會上，有一名同學提出對電影不足的看法，導演楊子與成龍接受批評也真誠給予反饋，但否認有人要求提出退票。內文指出：「今日有一些社交媒體帳號，對當日發生事情進行捏造，當日觀影是免費的校園交流活動，並無購票一說，並未有人提出退票，也就更沒有退票之後的掌聲雷動。」最後劇組表示，已經蒐證要對造謠帳號提告。