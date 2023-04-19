《燈火闌珊》細味香港霓虹燈創舉　70年代已打入健力士世界紀錄

現正上映的電影《燈火闌珊》，由曾憲寧導演首次執導，金馬影后張艾嘉、任達華、周漢寧及蔡思韵主演，故事講述一位霓虹燈師傅在離世後，遺孀與徒弟一同在活育霓虹燈的同時尋回自我。令人細味是戲中一段段關於香港霓虹燈的小故事，而最引人入勝是片尾，播出歷年香港知名的霓虹燈師傅的生平及作品，很多都由細睇到大，但你斷想不到原來是世界級作品，甚至有打入過健力士紀錄，現跟大家一一回顧。



飾演師母的張艾嘉，跟素未謀面的徒弟仔，一齊尋找亡夫的遺願。（《燈火闌珊》劇照）

《燈火闌珊》導演曾憲寧，談到選擇以霓虹燈作故事「主角」，事源她目睹香港的霓虹燈，日漸息微，故希望讓霓虹燈在香港電影中「擔正」一次：「我會覺得香港電影同霓虹燈嘅關係好密切，都係世界觀眾認識香港好重要嘅元素。我會想喺佢消失之前，喺香港電影裡面做一次主角，喺香港影史上畀一個結局佢。」

尹炳光師傅

已故的尹炳光師傅，享年87歲，入行 54 年，兼任屈管、安裝專長製作巨型天台霓虹招牌，作品包括照亮維港兩岸 Motorola招牌。其中在2001信德中心的999胃泰廣告牌，總面積佔24,000平方米，為當時世上最大的霓虹招牌。而其最後作品之一，是Panasonic大型招牌，每個字母高近 9 米，可惜於 2021年清拆。

尹炳光師傅，入行 54 年，兼任屈管、安裝專長製作巨型天台霓虹招牌。（相片由電影公司提供）

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劉穩師傅

於2017年離世的劉穩，享年78歲，入行逾 60 年，專職屈管。最自豪作品是用上 4000 多支霓虹光管製作的National廣告牌，於1973 列入健力士世界記錄。

劉穩，享年78歲，入行逾 60 年，專職屈管。（相片由電影公司提供）

劉穩師傅最自豪作品，是用上4000 多支霓虹光管製作的National廣告牌，於1973 列入健力士世界記錄。（相片由電影公司提供）

黃健華師傅

1941出生的黃健華師傅，年屆81歲，入行 65 年，專職屈管，為現今最年長的霓虹師傅。曾參與製作的霓虹招牌可追溯至 1960 年代，如「順昌眼鏡公司」。黃師傅至今仍未言休，堅持點亮香港僅餘的霓虹。

1941出生的黃健華師傅，年屆81歲，入行 65 年，至今仍未言休。（相片由電影公司提供）

唐國祥師傅

現年70多歲的唐國祥師傅，中學未畢業便迷上霓虹入行，至今入行逾50 年。一直醉心鑽研霓虹原理、技術，經常改裝外國進口工具以符合本地需要，曾將香港的霓虹技術帶到海外，遠至塞班島。

現年70多歲的唐國祥師傅，至今入行逾50 年。（相片由電影公司提供）

單聖明師傅

單聖明師傅，1963年出生，由中一逃學期間輾轉入行，至今已38年，多負責設計及項目統籌，受託製作霓虹筆觸畫作後，常與藝術家合作。

單聖明師傅，由中一逃學期間輾轉入行，至今已38年。（相片由電影公司提供）

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胡智楷師傅

胡智楷師傅，1967出生，亦是電影《燈火闌珊》的霓虹技術顧問，入行37年，專職屈管，製作過不少傳統霓虹招牌，亦曾參與中銀大廈的霓虹工程。