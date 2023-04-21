全城風暴｜曾志偉演災難片勁過The Rock　網民狠批：演技大倒退

近年內地網絡電影（下稱「網大」）盛行，不少香港演員都北上演返幾部，就連曾志偉亦不例外，其擔正主演的災難片《全城風暴》近日在網絡平台上架，戲中飾演一名父親的他，為拯救兩名子女化身成打不死的超級英雄般人物，仲勁過「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），連電影海報都抄足The Rock的2018年舊作《高凶浩劫》（Skyscraper）。

呢一幕飛車距離有8至10個車位，真係太誇張！（電影截圖）

《全城風暴》講述一場始料未及的颱風展開，緊接著雷電、地震等自然災害的連鎖反應讓這座城市瞬間崩塌，市民無一倖免。內心深懷遺憾的張英勇（曾志偉飾）這次決定拼死一搏也要守護兒子和女兒，這場猝不及防的颱風讓一切盡於灰燼也讓愛重生。

熊黛林客串飾演曾志偉的妻子。（電影截圖）

年屆70歲的曾志偉，在這部片中挑戰大量動作場面，雖然最危險的鏡頭由替身負責，但對他來說都算有一定難度，而劇情設定他是個打不死的人物，「主角光環」強到不得了，可以單手救墮樓男童、被巨型路牌擊中都絲毫無損，仲力大無窮，誇張到不得了。

咁大個牌跌落嚟都責佢唔死…（電影截圖）

點擊睇戲中曾志偉危險場面

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跟絕大部份網大一樣，《全城風暴》遭網民劣評，劇情不合理、九流特技，連曾志偉的口音都遭垢病，「果然是災難片」、「渣特效，俗劇情，爛演技！」、「這錢賺的心不虧嗎？」、「只看了前面5分鐘。看不下去了」、「曾志偉怎麼淪落到拍這樣的爛片」，不少人指出整部戲都在抄襲2017年荷里活電影《人造天劫》（Geostorm）。