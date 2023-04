美生中國人｜吳彥祖做孫悟空有型兼邪氣　楊紫瓊千手觀音嚇親細路

由迪士尼旗下串流平台Disney+投資拍攝的劇集《美生中國人》(American Born Chinese),由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導,全華裔演員班底囊括在奧斯卡橫掃多項大獎的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的楊紫瓊、關繼威、許瑋倫(Stephanie Hsu)及吳漢章,更有吳彥祖、棟篤笑匠Ronnie Chieng、Jimmy O. Yang等著名華裔演員加盟。

Disney+劇集《美生中國人》將有《奇異女俠玩救宇宙》四位主演楊紫瓊、關繼威、許瑋倫(左一)及吳漢章(右一)參與演出。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

《美生中國人》早前更推出預告片,披露更多劇情細節、楊紫瓊飾演的觀音與吳彥祖飾演的美猴王造型與特異功能,並預告劇集將於5月24日於Disney+啟播。

劇集《美生中國人》由楊紫瓊、關繼威及吳彥祖領銜主演。(《美生中國人》劇集海報)

預告片中,就讀於美國一所高中的男主角Jin Wang認識了華人插班生Wei Chen,自此因為文化差異而被身邊的同學嘲笑,但亦發現Wei Chen並非普通人。Wei Chen竟然擁有傳說中美猴王孫悟空的金剛棒,令Jin Wang捲入一系列的仙界戰爭,結識了由楊紫瓊飾演的觀音娘娘、許瑋倫飾演的仙子娘娘及吳漢章飾演的玉帝。

劇集男主角Jin Wang原本是一個尋常的高中生。(《美生中國人》預告截圖)

Jin Wang在學校認識了Wei Chen後,發現插班同學並非普通人,他竟然擁有孫悟空的金剛棒!(《美生中國人》預告截圖)

Jin Wang更透過插班同學遇到楊紫瓊飾演的觀音娘娘!(《美生中國人》劇集劇照)

關繼威在劇集裡似乎飾演一位普通人。(《美生中國人》預告截圖)

許瑋倫在劇集裡飾演仙子娘娘,而吳漢章飾演的玉帝則未有在預告片裡現身。(《美生中國人》預告截圖)

其中,身穿便服的楊紫瓊,在劇中從異空間裡跨度入凡間,更突然施展千手觀音的仙術,令Jin Wang被當場嚇呆。而吳彥祖飾演的孫悟空,亦並非唯一被《西遊記》人物,預告片中,出現了牛魔王的背影,由Leonard Wu飾演,而鐵扇公主亦將會劇集中登場,並由Poppy Liu飾演,相信將會隨劇情發展與吳彥祖展開仙界大戰。

楊紫瓊一身便服,突然施展千手觀音,一個高中生點會估得到!(《美生中國人》預告截圖)

吳彥祖飾演的美猴王孫悟空,有型之餘好似有一股邪氣。(《美生中國人》預告截圖)

吳彥祖做孫悟空,當然大把機會施展法術同耍金剛棒啦!(《美生中國人》預告截圖)

楊紫瓊亦有傳統服飾版的觀音娘娘,但請問隔籬隻馬騮係邊個呢?(《美生中國人》預告截圖)

預告片裡出現牛魔王的背影!(《美生中國人》預告截圖)