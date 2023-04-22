美生中國人｜吳彥祖做孫悟空有型兼邪氣　楊紫瓊千手觀音嚇親細路

由迪士尼旗下串流平台Disney+投資拍攝的劇集《美生中國人》（American Born Chinese），由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，全華裔演員班底囊括在奧斯卡橫掃多項大獎的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的楊紫瓊、關繼威、許瑋倫（Stephanie Hsu）及吳漢章，更有吳彥祖、棟篤笑匠Ronnie Chieng、Jimmy O. Yang等著名華裔演員加盟。

Disney+劇集《美生中國人》將有《奇異女俠玩救宇宙》四位主演楊紫瓊、關繼威、許瑋倫（左一）及吳漢章（右一）參與演出。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

《美生中國人》早前更推出預告片，披露更多劇情細節、楊紫瓊飾演的觀音與吳彥祖飾演的美猴王造型與特異功能，並預告劇集將於5月24日於Disney+啟播。

劇集《美生中國人》由楊紫瓊、關繼威及吳彥祖領銜主演。（《美生中國人》劇集海報）

預告片中，就讀於美國一所高中的男主角Jin Wang認識了華人插班生Wei Chen，自此因為文化差異而被身邊的同學嘲笑，但亦發現Wei Chen並非普通人。Wei Chen竟然擁有傳說中美猴王孫悟空的金剛棒，令Jin Wang捲入一系列的仙界戰爭，結識了由楊紫瓊飾演的觀音娘娘、許瑋倫飾演的仙子娘娘及吳漢章飾演的玉帝。

劇集男主角Jin Wang原本是一個尋常的高中生。（《美生中國人》預告截圖）

Jin Wang在學校認識了Wei Chen後，發現插班同學並非普通人，他竟然擁有孫悟空的金剛棒！（《美生中國人》預告截圖）

Jin Wang更透過插班同學遇到楊紫瓊飾演的觀音娘娘！（《美生中國人》劇集劇照）

關繼威在劇集裡似乎飾演一位普通人。（《美生中國人》預告截圖）

許瑋倫在劇集裡飾演仙子娘娘，而吳漢章飾演的玉帝則未有在預告片裡現身。（《美生中國人》預告截圖）

其中，身穿便服的楊紫瓊，在劇中從異空間裡跨度入凡間，更突然施展千手觀音的仙術，令Jin Wang被當場嚇呆。而吳彥祖飾演的孫悟空，亦並非唯一被《西遊記》人物，預告片中，出現了牛魔王的背影，由Leonard Wu飾演，而鐵扇公主亦將會劇集中登場，並由Poppy Liu飾演，相信將會隨劇情發展與吳彥祖展開仙界大戰。

楊紫瓊一身便服，突然施展千手觀音，一個高中生點會估得到！（《美生中國人》預告截圖）

吳彥祖飾演的美猴王孫悟空，有型之餘好似有一股邪氣。（《美生中國人》預告截圖）

吳彥祖做孫悟空，當然大把機會施展法術同耍金剛棒啦！（《美生中國人》預告截圖）

楊紫瓊亦有傳統服飾版的觀音娘娘，但請問隔籬隻馬騮係邊個呢？（《美生中國人》預告截圖）

預告片裡出現牛魔王的背影！（《美生中國人》預告截圖）