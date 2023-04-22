美生中國人｜吳彥祖做孫悟空有型兼邪氣 楊紫瓊千手觀音嚇親細路
撰文：莫匡堯
出版：更新：
由迪士尼旗下串流平台Disney+投資拍攝的劇集《美生中國人》（American Born Chinese），由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，全華裔演員班底囊括在奧斯卡橫掃多項大獎的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的楊紫瓊、關繼威、許瑋倫（Stephanie Hsu）及吳漢章，更有吳彥祖、棟篤笑匠Ronnie Chieng、Jimmy O. Yang等著名華裔演員加盟。
《美生中國人》早前更推出預告片，披露更多劇情細節、楊紫瓊飾演的觀音與吳彥祖飾演的美猴王造型與特異功能，並預告劇集將於5月24日於Disney+啟播。
預告片中，就讀於美國一所高中的男主角Jin Wang認識了華人插班生Wei Chen，自此因為文化差異而被身邊的同學嘲笑，但亦發現Wei Chen並非普通人。Wei Chen竟然擁有傳說中美猴王孫悟空的金剛棒，令Jin Wang捲入一系列的仙界戰爭，結識了由楊紫瓊飾演的觀音娘娘、許瑋倫飾演的仙子娘娘及吳漢章飾演的玉帝。
其中，身穿便服的楊紫瓊，在劇中從異空間裡跨度入凡間，更突然施展千手觀音的仙術，令Jin Wang被當場嚇呆。而吳彥祖飾演的孫悟空，亦並非唯一被《西遊記》人物，預告片中，出現了牛魔王的背影，由Leonard Wu飾演，而鐵扇公主亦將會劇集中登場，並由Poppy Liu飾演，相信將會隨劇情發展與吳彥祖展開仙界大戰。