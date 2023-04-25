90年代港產片型男白千石曾任三級片男主角　60歲現況仲好大隻有型

八、九十年代港產片人才輩出，不少演員就算當上主角，但之後都無以為繼，有些選擇留守等待機會，亦有人轉移陣地到其它地區發展，曾主演《東方三俠》、《郎心如鐵》及《新天龍八部之天山童姥》等電影的白千石（又名：白石千），拍了十多部港產片後便消失，到美國及內地發展，年過六十的他依然大隻有型，保養得相當好！

在《東方三俠》中跟楊紫瓊有感情線。（劇照）

白千石本身是「學霸」一名，畢業於紐約大學，精通五國語言，入行前曾在華爾街任職股票分析師，又當過模特兒，成為首位在米蘭行時裝騷的中國模特兒。白千石擅長唱歌、芭蕾舞及武術，又於南加州大學進修過電影製作，可謂周身刀張張利，八十年代中開始參於荷里活電影演出，後來到香港發展，代表作為改編真實謀殺案的三級片《郎心如鐵》，於《東方三俠》的演出亦令人印象深刻。

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不過當年觀眾對白千石這種外國回流的類型不太受落，縱然都算高大有型，但一直半紅不黑，後來更越拍越霉，九十年代中他返回美國發展，演員、導演、監製多方面發展，又於內地投資生意及出小說。現年61歲的他Keep得勁Fit，外貌相當年輕仲有腹肌，相當厲害。