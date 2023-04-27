梁朝偉《悲情城市》飾演聾啞人　入選北影節展映炒價近萬蚊！

由侯孝賢執導，吳念真和朱天文編劇，李天祿、陳松勇、何璦芸、高捷、梁朝偉、吳義芳、辛樹芬主演的台灣電影《悲情城市》以全新4K數位版重返大銀幕，將於4月27日香港上映，同時登陸北京電影節展映，引起很大迴響。



《悲情城市》即將上映。（電影海報）

據悉，北京電影節展映門票於18日開售，《悲情城市》、《小世界》等幾套熱門作品在幾秒內一搶而空，反應熱烈，不過，近日有網友發現網上交易平台有人放飛，幾套熱門影片及場次的均價都比原有票價貴約5倍，高達500元以上，當中《悲情城市》堪稱天價，後排中間位置兩張8000元（約9073港元），即使左前邊角位兩張也要5000元（約5671港元），令網友驚呼離譜：「這個價位我是能和梁朝偉一起看？」且不乏網友表示，這筆錢足以往返北京至香港，觀影之餘還順便旅遊一番。

《悲情城市》於1989年上映，講述了1940年代末，一個台灣家庭捲入從國民政府對台灣人民施加的「白色恐怖」事件，挑戰當時尚未台灣民主化的政府禁忌話題，引發起各界人士矚目。當時的梁朝偉剛剛出道7年，尚未正式投身影壇發展，他在戲中飾演一位聾啞人，由預告來看，暫時只有一句台詞。影片曾先行參加意大利威尼斯影展並榮獲金獅獎「最佳影片獎」的殊榮，成為首部在世界級三大影展內榮獲首獎的台灣電影，同時入圍第62屆奧斯卡金像獎最佳外語片，但未獲提名。