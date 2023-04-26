《閃電俠》蝙蝠俠變心靈導師　歷代戰甲元祖Logo大晒冷

華納兄弟本年度重注製作，《閃電俠》（THE FLASH）全新預告有更多蝙蝠俠的畫面出現。今集以閃電俠兒時經歷母親被殺，要回到過去改變歷史，而這個經歷跟蝙蝠俠的際遇剛好類同，於是今集蝙蝠俠就成為閃電俠的心靈導師。

歷代戰甲公開，呢幕相當震撼。（《閃電俠》影片截圖）

故事講閃電俠運用超能力穿越時空，回到過去阻止兇徒謀殺母親，卻在無意間改變未來，令自己困在薩德將軍回歸肆虐、勢要毀滅地球的黑暗時空，並沒有超級英雄可以伸出援手！他唯一可以做的，就是說服一個與別不同的蝙蝠俠重出江湖，並從獄中拯救一位跟他想像中全不一樣的超人出來幫拖⋯⋯「閃電俠」為了拯救他身處的世界，並回到他熟知的未來，必須以神速與敵人競賽；但他作出的犧牲，是否足以將他扭曲了的宇宙撥亂反正？

元祖蝙蝠俠Logo都重現。（《閃電俠》影片截圖）

其實今次《閃電俠》的演員卡士非常強勁，包括《女超人》索女新星莎莎哥利 (Sasha Calle)、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》米高沙朗 (Michael Shannon)、《詭屋驚凶實錄》朗李雲斯頓 (Ron Livingston) 、《名校風暴》瑪莉貝爾維杜 (Maribel Verdú)、《正義聯盟》琦斯克雷文 (Kiersey Clemons)、《超人：鋼鐵英雄》安潔陶依 (Antje Traue) 及《蝙蝠俠》米高基頓 (Michael Keaton)。都有半隊正義聯盟的感覺。