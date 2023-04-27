盜月者｜Anson Lo為角色犧牲一樣東西　Edan對親熱戲賣關子

由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、姜濤等主演的香港電影《盜月者》，今日（27日）舉行開鏡儀式。導演袁劍偉攜同MIRROR三子及張繼聰、白只、袁富華等一眾主演一同出席，祈求電影拍攝順利，票房大好。

《盜月者》舉行開鏡儀式，導演袁劍偉攜同MIRROR三子姜濤、Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安、張繼聰及白只等一眾主演出席。（陳順禎 攝）

MIRROR成員Anson Lo、Edan及姜濤在開鏡禮上接受訪問時，提到拍攝最艱難之處竟然是與張繼聰、白只對戲時忍笑，Edan笑指：「佢哋最難頂嘅一個位係拍嘅時候會搞好多gag，明明入到set好正常，但係會冇啦啦搞好多爛gag，用個戲去玩好多唔同嘅option出嚟、喺到玩喺到笑。最大問題係笑完一Roll機佢哋會忍到，但係我哋忍唔到，所以好困擾我哋。」

MIRROR三子在開鏡儀式上接受訪問時表示，未能劇透角色，請大家憑角色造型自行聯想。（陳順禎 攝）

開鏡禮上，姜濤以一身全黑造型現身，透露打扮與角色關係密切：「喺螢幕面前真係未試過呢種角色啦，所以好多表情行為我都特登研究過一番。同Edan嘅一啲對手戲都係大家都未試過。」至於《盜月者》的角色設定，Edan表示未能劇透：「睇下個造型囉！估下囉！」而姜濤則笑指：「一睇就知道我同佢哋唔係同一類型！喺個角色裡面唔係好一樣。」而Anson Lo則表示驚險刺激場面不少：「但係我呢個角色就唔係好打得嘅。啲動作戲就阿聰同白只做啦！」

Anson Lo盧瀚霆受腳傷影響，自言正在好轉、無阻唱跳。（陳順禎 攝）

Anson Lo早前受腳傷影響，需要接受治療，令一眾神徒大為擔心，他表示：「傷勢就每一日都進步緊嘅，到禮拜日嘅馬場表演，就咁啱好返啦！」為使腳傷盡快好轉，Anson Lo於患處貼上膏布，卻不慎犧牲腳毛：「其實大家都有警告過我嘅，無論係神徒定係身邊嘅工作人員，都叫我不如唔好黐，但係我又覺得黐咗會舒服啲。大家又叫我慢慢摵，但係又望住每一條每一條（腳毛）……」呂爵安隨即笑指：「咁剃咗先咪得囉！」Anson Lo委屈地表示：「咁我唔想剃腳毛嘛！」Edan仍然咬住不放：「咁你搣咗咪等於剃咗！」Anson Lo則笑指：「咁我冇諗過成條腿都要黐晒嘛！邊有人黐貼會諗咁多嘢啫！」續指：「所以而家唔可以騷腳住呀，因為有一撻冇咗（腳毛）！」Edan最後仍堅持：「你其他都冇晒咪得囉！」Anson Lo無奈表示：「多謝你嘅Advice！」

Anson Lo表示因部分腳毛被膏布搣走、無法露腿，Edan呂爵安不斷建議Anson Lo剃走腳毛，令他大感無奈！（陳順禎 攝）

同時拍攝《十二怪盜》與新戲《盜月者》，Edan分享指體力上還能應付：「我又還好，我冇咩點連住開，因為嗰邊始終12個人，每一個人嘅戲份唔算真係好多嘛！同埋我早期已經拍咗嗰邊。」姜濤亦同意指：「雖然話係一齊拍，但係唔會太撞嘅，兩邊嘅戲對於我嚟講都係要求好高，所以ok嘅！」負傷上陣的Anson Lo則笑指：「因為兩邊嘅戲……我唔想copy人（嘅答案）！」姜濤隨即笑指：「你話以上皆是得㗎喇！我成日都係咁！」Anson Lo細思後表示：「咁啱《十二怪盜》係要打鬥多啲，體能上就chur啲囉！時間分配上就唔係大家想像中咁辛苦嘅！」

Edan呂爵安與Anson Lo將於完成兩部電影後開拍《社內相親》香港版，笑指未知有沒有親熱戲份。（陳順禎 攝）

日前宣布Edan與Anson Lo將會翻拍韓國人氣電視劇《社內相親》，將於完成《十二怪盜》及《盜月者》的拍攝便會開始，並由Hana及Shirley飾演女主角。Edan被問及親熱戲份的處理時回應指：「根據原本嘅劇本就可能有，但係未收到而家嘅劇本同埋未圍讀，所以遲啲話畀大家知囉！」原作人氣甚高，Anson Lo月山言壓力不大：「原劇都好成功，同埋剪接、喜感係無法取代嘅。但係興奮多啲嘅，因為呢套劇同以往好唔同！」Edan亦笑指：「同埋一路都話好想拍韓劇嘛！」

Edan呂爵安笑言排個人演唱會Rundown時發現不夠歌，希望在個唱前要出多幾首。（陳順禎 攝）

至於MIRROR各成員將陸續開個人演唱會，姜濤與Anson Lo分別表示機會難得，亦對場地沒有太大要求，而Edan則表示：「想喺個唱前要出多幾首歌，因為排rundown嘅時候發覺自己唔係好夠歌！」亦表示對個唱大為期待，希望盡快與粉絲見面。