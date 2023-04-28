《全個世界都有電話》創試映加音樂會　導演黃浩然︰影像聲音結合

《緣路山旮旯》導演黃浩然全新電影作品《全個世界都有電話》，成功入圍第第25屆烏甸尼遠東電影節，並於4月29日進行全球首映。而電影亦會在6月22日（端午節假期），首創「電影試映＋音樂會」形式，在香港舉行電影發佈會，邀請觀眾在同一天下午率先觀賞電影隨即參加演唱會，一氣呵成盡享視聽之娛。



《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文主演，講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天。（《全個世界都有電話》劇照）

以本地情懷小品見稱的《緣路山旮旯》導演黃浩然，向來著力在挑選電影配樂，單是《緣路山旮旯》便選用了16首本地Indie音樂及歌曲，吸引了不少知音人欣賞。來到新作品全個世界都有電話》，同樣選用本地獨立音樂作為配樂，更特別邀請台灣音樂單位加盟，再次體現黃浩然導演對電影配樂獨具心思。

《全個世界都有電話》舉行試映加音樂會，作跨界別宣傳。（網上圖片）

黃浩然導演表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。與此同時，《全個世界都有電話》的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、相得益彰，這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。」

《緣路山旮旯》配樂同樣充滿本地小品清新感覺。（《緣路山旮旯》劇照）

今次電影更特別舉行試映場＋音樂會，以跨界別形式發佈電影的先河，邀請全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷，於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲。

《全個世界都有電話》成功入圍第第25屆烏甸尼遠東電影節。（網頁截圖）

此外，購買HK$690門票套裝的觀眾更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟，本土獨立電影及音樂愛好者不容錯過。《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧及鄧麗英主演，故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷……我們當年情懷與信念還在嗎？

【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動資料

日期：2023年6月22日（星期四，端午節）

電影試映

戲院地點：九龍灣嘉禾MegaBox／星影匯Metroplex戲院

場次：下午4:00／4:10／4:20／5:55／6:05／6:15（電影片長約90分鐘）

音樂會

地點：Star Hall匯星（九龍灣國際展貿中心3樓）

時間：晚上8:30

音樂會約120分鐘（不設中場休息）