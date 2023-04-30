給十九歲的我｜導演郭偉倫為謝辭致歉：絕非指為拍攝可以不擇手段

紀錄片《給十九歲的我》日前於《第41屆香港電影金像獎》奪得最佳電影，聯合導演郭偉倫於台上致辭時，鼓勵業界要繼續敢於製作，揚言「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，一番言論引起不少爭議。

作為製片方的英華女學校，今日（30日）向校友發信交代《給十九歲的我》事件的最新情況，而附件為郭偉倫於金像獎兩日後，即4月18日所撰寫的信件，表示要為金像獎的言論致歉。



郭偉倫於金像獎舉行後兩日，去信英華女學校，就爭議性言論致歉。（資料圖片）

郭偉倫於信中承認代表劇組領獎時，發表了不適當的言論，引起公眾關注和爭議，作出澄清及道歉：「並無充分考慮事件敏感背景，發言內容引起公眾誤解，對此我深感難過，有需要向金像獎大會、英華及製作團隊，致以深切的道歉。」

郭偉倫道歉信全文。（網上圖片）

郭偉倫強調，當時發言原意是提出紀錄片對於社會的重要性，希望社會繼續支持紀錄片和紀錄片製作人，同時呼籲製作人不要為《十》片的遭遇而氣餒，要勇敢繼續製作紀錄片，絕非指為為了拍攝可以不擇手段、不遵守法律：「我們深信製作紀錄片除了要考慮公眾利益，亦要對被拍攝者公平，對未成年被拍攝者尤其要提供必要保護。」最後他表示一直有反省自己在拍攝《給》過程中的不足並希望加以改善，向所有受今次爭議影響的朋友道歉，期望爭議能夠早日平息。

英華女學校校長關翰章向校友發第三封信，交代《給十九歲的我》事件。（網上圖片）

而英華女學校校長關翰章於信中透露，校董會經商討後，決定尊重及接納其中一名曾提出反對公映的校友的刪減要求：「我亦就學校處理公映欠佳之處，當面向她道歉。學校現正提議和解，希望能解決有關事宜」，這名校友應該就是月前撰公開信譴責《十》劇組的王卓聆（阿聆）。此外，關翰章指已回覆私隱專員的查詢，及完成給教育局報告的初稿，預計在一至兩個月內完成數個專題檢討，屆時再交代結果。

關翰章指社會對張婉婷有不少無證實指控，校方感到很遺憾。（資料圖片）

關翰章代表校方衷心感謝六位有份參與拍攝的年輕校友付出的時間和汗水，也欣賞她們願意和其他人分享成長點滴和悲喜的勇氣，以她們的經歷折射出英華以至整個香港社會的蛻變，並重申導演張婉婷和製作團隊，十年間在資源極度有限的情況下拍攝《給》片：「她跟監製黃慧、多位同期的英華校友，多年來都是無償參與工作，能夠完成艱巨的任務，完全是基於對英華的愛心和支持。社會上對她們有不少無證實的指控，特別是對婉婷本人，校方感到很遺憾，仍在瞭解當中原因。」