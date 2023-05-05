燈火闌珊︱張艾嘉首次謝票與觀眾見面　留港渡母親節：媽咪96歲喇

由新晉導演曾憲寧首次執導，張艾嘉於金馬封后的得獎之作《燈火闌珊》，自4月13日正式上映以來，一直廣受好評。今日（5日）張艾嘉攜同周漢寧及一眾台前幕後出席「《燈火闌珊》映後分享：在燈下遇見的閃耀歲月」，作為電影上映以來張艾嘉第一次入場與觀眾見面。在幾近滿座的戲院內，張艾嘉受到一眾觀眾鼓掌歡迎，張姐亦感謝觀眾：「好鍾意大家入戲院睇戲！雖然我有時都會喺飛機睇戲，但係好睇嘅都會入場睇！」

張艾嘉攜同周漢寧一同出席《燈火闌珊》謝票活動。（莫匡堯 攝）

在《燈火闌珊》上映四星期以來，張艾嘉首次進入戲院與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

主演《燈火闌珊》的張艾嘉與周漢寧在活動前接受訪問，對於是次突發舉行的宣傳活動，張艾嘉笑指：「我返嚟之後，佢哋（電影公司）話要嚟做宣傳，我話『吓？仲做宣傳？』已經係好似兩年前嘅事咁，所以話而家做電影真係同以前好唔同，不過如果仲有人想睇我梗係開心啦！因為你知道文藝片係需要時間慢慢煲嘅，同埋口碑係好緊要嘅，咁呢啲都係需要時間，所以時間長對我哋嚟講係有啲着數嘅。」

張艾嘉與周漢寧接受訪問時，張姐表示文藝片需要時間「煲」，並在觀眾之間建立口碑。（莫匡堯 攝）

早前，張艾嘉曾公開表示期待鄭秀文獲得香港電影金像獎「最佳女主角」獎，對於Sammi首封影后，張姐表示：「好開心啊！因為我今日先知㗎！我啱啱返到嚟，所以啱啱先知，所以今朝我即刻send咗一個（訊息）恭賀佢。同埋我真係打從心底覺得開心，因為佢好用功，同埋呢兩年我覺得佢喺演戲方面嘅進步好大！」

張艾嘉甫一返港，才得悉鄭秀文獲得香港電影金像獎「最佳女主角」，便立即發訊息恭賀對方。（莫匡堯 攝）

鄭秀文憑《流水落花》首度獲封影后！（陳順禎 攝）

曾多次與鄭秀文合作，張姐表示對她非常欣賞：「我都知之前Sammi所有嘅……唔好講失敗啦，有時未清楚演戲係可以更加放鬆去做，而家佢完全放鬆晒，所以佢越嚟越容易投入。所以上一次我同佢合作（《世間有她》），我哋兩個彼此都好鍾意對方。」張姐表示有進場看《流水落花》，亦盛讚Sammi的表現：「我認為Sammi係好認真嘅對於演戲，因為你知道佢有時係一個Idol、一個偶像，大家對佢唱歌嘅認識大過於演戲，所以大家睇佢嘅戲，會好花時間諗呢個係鄭秀文。咁鄭秀文點入去呢個角色呢？係需要花更多嘅Effort（心機）去說服觀眾，我覺得更加難。」

早前鄭秀文主演了張艾嘉聯合導演的電影《世間有她》。（《世間有她》電影海報）

張姐希望觀眾能更留意香港的女演員：「其實我好錫每一個同我合作過嘅女演員，唔理係Sammi、Gigi（梁詠琪）、莫文蔚、劉若英、李心潔啦，每一個我都覺得係好有才華嘅，只係台灣、香港有冇咁多好嘅角色寫畀女仔，寫畀唔同年紀嘅人，一旦有好嘅角色，每一個女演員都全力以赴。」被問到會否為周漢寧撰寫角色，張姐表示：「一定有！」周漢寧笑指：「等妳消息喇張姐！」而張姐亦笑指：「我驚佢到時話畀我知『呢個角色我唔係好想做』『我唔得閒呀、我真係好忙呀』」周漢寧真誠地表示：「好想再同妳合作！真係嘅！」

張艾嘉表示期待再與鄭秀文合作，亦指一直十分疼錫合作過的每一位女演員，希望能有更多好角色讓她們發揮才華。（莫匡堯 攝）

本月第二星期日將為母親節，張姐表示會留在香港慶祝：「我喺香港呀！我媽咪96歲喇！所以一定要喺香港過母親節！」至於兒子會否為自己準備驚喜，張姐笑指：「我唔知呀！我等緊！你哋可唔可以提醒佢呀？」而周漢寧亦表示有為母親節做準備：「密謀緊呀！我驚我阿媽會睇到呢個訪問，所以唔公開住喇！」張姐隨即笑指：「母親節我都可以…有冇啲？」周漢寧亦笑指：「再屈多套光管？有冇整爛呀張姐我畀妳嗰套？」張姐則表示：「冇！仲擺喺我哋屋企中間嘅位置！」