荷里活「最強小三」曾被揭靠陪睡換取角色　傳出演下一任邦女郎

自丹尼爾基克（Daniel Craig）拍畢《007：生死有時》（No Time To Die）宣布卸任「占士邦」（James Bond）一角後，至今仍未公布下一任人選，不過近日有外媒報導「邦女郎」演員消息，這位女星年前曾捲入電影公司高層性醜聞，被封為「最強小三」。

Charlotte Kirk大方承認入行初期靠出賣肉體來換取工作機會，但否認當第三者破壞人家庭。（ IG圖片）

現年32歲的Charlotte Kirk入行十年但一直無代表作，最為人熟悉是年前被揭發跟華納兄弟（Warner Bros）前主席兼CEO Kevin Tsujihara上床來換取演出機會，男方聲稱為婚外情引咎辭職，之後Charlotte Kirk又被指介入NBC環球電影公司副主席Ronald Meyer的婚姻，並要脅對方要爆大鑊，最終男方又係辭職平息事件，一連KO兩位電影界猛人，難怪Charlotte Kirk被封「最強小三」。

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近日外媒報導，Charlotte Kirk為下一部007電影的「邦女郎」大熱人選，指她現身片場並參與試鏡，其發言人沒有否認消息，只回應：「我可以肯定Charlotte好樂意於邦片演出一角」。