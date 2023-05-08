美生中國人｜吳彥祖現身首映被指「重奪髮線」　回春外貌引熱議

Disney+劇集《美生中國人》（American Born Chinese）昨日（7日）在紐約舉行首映禮，一眾主演均有現身，包括奧斯卡影后楊紫瓊、奧斯卡最佳男配角關繼威、吳彥祖及黃經漢等。男神吳彥祖近年頻頻被指走樣，髮線不斷「創新高」，不過今次出席首映就回春不少，身穿卡其色西裝有型有款，最重要的是「重奪髮線」！

網民話吳彥祖「重奪髮線」後靚仔晒。（視覺中國）

《美生中國人》（American Born Chinese）由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，全華裔演員班底演出，劇情講述就讀於美國一所高中的男主角Jin Wang認識了華人插班生Wei Chen，自此因為文化差異而被身邊的同學嘲笑，但亦發現Wei Chen並非普通人。Wei Chen竟然擁有傳說中美猴王孫悟空的金剛棒，令Jin Wang捲入一系列的仙界戰爭，結識了由楊紫瓊飾演的觀音娘娘、許瑋倫飾演的仙子娘娘及吳漢章飾演的玉帝。

楊紫瓊飾演觀音。（劇照）

其中，身穿便服的楊紫瓊，在劇中從異空間裡跨度入凡間，更突然施展千手觀音的仙術，令Jin Wang被當場嚇呆。而吳彥祖飾演的孫悟空，亦並非唯一被《西遊記》人物，預告片中，出現了牛魔王的背影，由Leonard Wu飾演，而鐵扇公主亦將會劇集中登場，並由Poppy Liu飾演，相信將會隨劇情發展與吳彥祖展開仙界大戰。