雷神基斯咸士禾夫近照突變方形膠面　惹整容疑雲疑跟類固醇有關？

現年39歲的荷里活男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），去年底宣布發現自己有機會患上認知障礙症（即阿爾茨海默症Alzheimer's disease），而決定暫別影壇好好休息。不過最近有網民發現基斯咸士禾夫近照的面型更以前有著明顯分別，引來整容疑雲！

雷神基斯咸士禾夫極高機會患認知障礙 宣布「暫別影壇」好好休息

基斯咸士禾夫去年底宣布發現自己有機會患上認知障礙症，決定暫別影壇好好休息。（VCG）

基斯咸士禾夫的爆肌身形非常吸睛。（VCG）

據外媒報道，過去基斯咸士禾夫的下巴線條較為圓弧鵝蛋形，但最近的下巴輪廓變得更加鮮明，下顎位置變得更加方、更加突出。網上流傳一張對比圖，令網民熱烈討論。有人認為基斯不只進行了下巴填充，還整形了嘴唇和頭髮，不過都有人質疑基斯並不是整容，而是類固醇後遺症。

網上流傳一張對比圖，令網民熱烈討論。（Twitter）

有不少網民指基斯咸士禾夫的面型有所改變。（IG圖片）

基斯咸士禾夫以前的下巴線條較為圓弧鵝蛋形。（VCG）

其實有不少荷里活男星為了維持爆肌壯碩的完美身形而打類固醇，而打類固醇都會有可能令下巴變寬、變方。另外，有網民看到基斯咸士禾夫的新照後，想起早前被指整容的碩克艾佛朗（Zac Efron），更形容基斯咸士禾夫「變樣」後激似碩克艾佛朗與基斯派恩（Chris Pine）的混合體。

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