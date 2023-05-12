梵蒂岡少女︰奧蘭迪失蹤案｜關乎教宗行刺　阿摩特神父︰是性侵案

由羅素高爾（Russell Crowe）主演的《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist），飾演梵蒂岡的驅魔神父阿摩特。電影除了講述驅魔的過程，以及魔鬼的來歷，更令人驚訝是涉及一些梵蒂岡教廷的黑歷史，而事實上，早有紀錄片這部分內容拍下，當中更與阿摩特神父有關。



《教廷第一驅魔人》的角色藍本是阿摩特神父。（《教廷第一驅魔人》劇照）

阿摩特神父向來敢言，不怕開罪廷內高層。（影片截圖）

Netflix紀錄影集《梵蒂岡少女：奧蘭迪失蹤案》（Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi），講述1983年6月22日晚上，一名15歲的梵蒂岡少女艾瑪努艾拉奧蘭迪，在音樂課後遲遲未返家，由於少女平時行為乖巧甚少遲返家，令父母開始擔心。不過這單失蹤案好快就開始與教宗遇刺案扯上關係，又跟意大利黑手黨、蘇聯 KGB、美國 CIA、甚至與教廷高層有關。

艾瑪努艾拉失蹤多年，父母一直想得知她是否存活。（影片截圖）

15歲女失蹤多年生死未卜

奇怪是艾瑪努艾拉失蹤多時，下落不明生死未卜，但就在12日後，教宗在聖彼得廣場向群眾發表聲明時，提到艾瑪努艾拉的失蹤，這表示事件獲高度關注，但奇怪是教宗的發言，內容很確定艾瑪努艾拉是遭到綁架，而且仍然活著。而當時警方還未有這個判斷，這令外人覺得，梵蒂岡是否掌握了一些不可告人的資訊？

更奇怪是兩日後，一名操美國口音男子致電奧蘭迪家，並表示曾與其女兒通電，還留有錄音檔，經家人證實是女兒的聲音。而這位神秘的美國人更告知，事件將於7月20日前終結，只要意大利當局釋放一名在兩年前，槍擊教宗若望保祿二世的犯人。

刺殺教宗一案竟與少女失蹤扯上關係。（影片截圖）

阿摩特神父不信陰謀論

就算知道因由，但一個普通家庭的少女，又何以成為刺客的交換條件？後來意大利警方向犯人查問，證實綁票案與毫無關聯，但對方又親自爆料，自己是受到蘇聯KGB指使刺殺教宗，這一記更令奧蘭迪一家大惑不解，女兒無辜變成了國際陰謀案的籌碼，而作為一個普通家庭，根本無力要求意大利政府釋放刺客。

阿摩特神父無懼邪魔，也無懼權貴。（《教廷第一驅魔人》劇照）

事實上阿摩特神父亦曾經對綁架案表達不滿，更認為案件的關鍵可能跟梵蒂岡高層有關。阿摩特神父認為，事件跟梵蒂岡的憲兵隊有莫大關係︰「我不相信那些跨海綁架陰謀之類的論點，我有充分的理由支持自己的想法，這單純只是一件性侵案件。」事件已經過40年，艾瑪努艾拉的母親至今已 90 多歲，雖然對女兒的存活已無希望，但仍希望能見其屍首。而在鏡頭下，家人仍期望事件有水落石出一日，希望家人的遭遇會真相大白。