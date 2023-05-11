印尼鬼片離奇死法衝擊過《死神來了》　升降機夾斷頭嚇窒網民

近年一提起鬼片，以東南亞信仰文化為主題及泰國恐怖片最為兇猛，驚嚇節奏拿捏得準確之外，靈異恐怖氛圍亦令人心寒。最近推出的印尼鬼片《Perempuan Bergaun Merah》（中譯：紅色連身裙的女鬼）獲得網民的關注，除了結局出現驚人大單轉，戲中角色的離奇死法極為衝擊，更有網民表示：「嚇到禿頭！」

印尼鬼片《Perempuan Bergaun Merah》於去年底在印尼上映，最近在網絡串流平台上架。（電影海報）

電影劇情主要講述主角Dinda與閨蜜Kara正準備出外夜蒲，但朋友突然帶酒踩上門開派對。在狂歡期間，Dinda喝醉後被Wisnu企圖強姦，成功掙脫後因受驚過度而立即飛奔回家。可惜Dinda離開後，閨蜜Kara一直失蹤，有份參加派對的人更逐一遇上怨靈索命逐一被殺。

穿上紅色裙的Kara被姦殺後化身怨靈回來索命。（電影截圖）

Kara的母親找靈媒幫忙，卻測到女兒已經遇害。（電影截圖）

戲中的靈媒形象似羅蘭所飾演的龍婆及邵音音的合體。（電影截圖）

雖然戲中的靈異驚嚇位沒有想像中恐怖，但怨靈索命令主角們的離奇死法卻非常新鮮，感覺就像經典泰國鬼片《鬼影》與《死神來了》的混合版。Kara的怨靈首要目標就是企圖強姦閨蜜Dinda的Wisnu，當Wisnu正乘坐升降機回住所時，突然層層停，遇上怨靈極力掙扎期間，Wisnu的頸被升降機門夾著並向上拉扯，最後更被夾斷頭，視覺上非常衝擊。

升降機嘉頭似足《死神來了》的情節。（電影截圖）

呢一幕都幾驚嚇！（電影截圖）

視覺上非常衝擊。（電影截圖）

另外，當Rosa得悉Wisnu被殺後感到非常害怕，更表示當晚其實聽到Kara叫救命，但男友Gerry就表示兩人應該裝作不知情。在男友離奇被車撞斃後，Rosa與Dinda及Kara的男友Putra一起找「印尼龍婆」幫忙時，竟被Kara的怨靈插傷背部送院。在病床修養的Rosa突然見到Kara的怨靈，更被醫療床反身對摺夾爆，死狀比《死神來了》更恐怖......

被醫療床反身對摺夾爆......（電影截圖）

怨靈索命......（電影截圖）

死狀比《死神來了》更恐怖......（電影截圖）

雖然電影拍攝質素一般，演員的演技並不是那麼精湛，但勝在夠新鮮感，相信必定吸引到恐怖片愛好者收看。另外，最令人驚喜的就是結局的大反轉，當觀眾都以為Kara是穿紅衫自殺一心回來報復或者被先姦後殺，調查過程中亦察覺不到任何異樣，但真兇竟然是另有其人，這個大反轉算是頗有驚喜。