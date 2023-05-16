失衡凶間之罪與殺︱黃又南挑戰演戀髮癖　迷暈張凱娸地上夾硬拖行

由寰亞電影製作有限公司及香港電影發展基金出品，莊澄、鄧漢強監製，三位本土新導演－《樹大招風》金像導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導，林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤主演，陳毅燊（ANSONBEAN）作特別介紹之新片《失衡凶間之罪與殺》即將於5月25日上映。



《失衡凶間之罪與殺》〈頭髮〉一章由黃又南及張凱娸主演。（《失衡凶間之罪與殺》電影花絮照）

片中三個短篇故事均帶來不一樣的懸念，卻是同樣令人心寒。由《樹大招風》金像導演許學文執導的《頭髮》中，除了衛詩雅瞓身演出之外，飾演髮型屋老闆的黃又南，開拍前專誠向星級髮型師學藝，而飾演wet妹的張凱娸（娸娸）有幸享受又南為她洗頭按摩服務，大讚對方手勢好，舒服到瞓著。不過有咁耐風流，亦要付出代價，被戀髮癖的又南睇中成為獵物的她，慘被迷暈在地上拖行，連頭髮都幾乎被扯斷，最後還被又南取笑，嫌棄太重，陰功！

張凱娸有幸享受黃又南洗髮的手勢，更舒服到瞓着。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

張凱娸被有「戀髮癖」的黃又南盯上，成為獵物。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

娸娸對又南說：「我最初睇到劇本話『拖行』嘅時候都有啲擔心，以為要扯我啲頭髮，原來係拖我對腳。其實已經好小心，又南一吓一吓咁拖我，不過地板唔平扯到頭髮先會痛。其實你同導演對我非常細心，怕我走光，不停問我Ok嗎？」然後她轉個身，展示背部貼了很多保護墊，她笑說：「我背脊好似Wonder Woman咁，佢哋貼咗好多嘢保護我，驚我割損。」

看不出戲裡造型非常有型的黃又南，竟然狠心向嬌滴滴的張凱娸下手。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

張凱娸親身上演被迷暈、在地板上拖行的橋段，黃又南亦一臉認真，似乎真的怕會傷到娸娸。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

戲中娸娸在夜場被嘔吐物黐住頭髮，看似核突，其實是荳奶溝消化餅的效果。為整理秀髮，於是到又南的髮型屋找他幫手，娸娸大讚他手勢一流，又南得戚地說：「梗係啦，髮型師係好專業嘅職業，鏡頭前無論洗頭抑或揸較剪，手勢如果錯咗真係會畀人鬧，為身邊嘅髮型師朋友爭光，我真係去跟髮型師學洗頭、吹頭同剪頭髮，上咗幾堂，仲帶假髮返屋企練習，一啲都唔容易，易學難精。」娸娸大表榮幸，說：「最初睇到劇本，真係毛骨悚然，覺得你個角色好恐怖，開工終於見到你真人，原來好Nice，好大反差。」

黃又南為了在電影中演繹專業髮型師的角色，特意觀摩及學習，更帶假髮回家練習手勢技巧。（《失衡凶間之罪與殺》電影花絮照）

在拍攝被拖行之前，張凱娸亦有做足保護措施，以免美背被刮花。（《失衡凶間之罪與殺》電影花絮照）

又南說：「我睇到劇本時好開心，我同許學文導演講未試過演一個性格咁壓抑嘅角色，係一個戀髮癖嘅人，新嘗試，係自己最想做到嘅事。」這個故事關於頭髮，對一向以亮澤光頭示人的金像導演許學文來說，反而激「髮」他的興趣。他說：「監製鄧漢強畀咗幾個故事我睇，最終我選擇咗《頭髮》，呢個故事能夠吸引我， 因為自己好耐無幫襯髮型屋，我亦喜歡故事夠濃縮，基本上係講女主角（衛詩雅）一晚發生嘅事情。」

黃又南表示自己一直以來也未演過這麼壓抑的角色。（《失衡凶間之罪與殺》電影劇照）

《失衡凶間之罪與殺》中，《頭髮》故事講述過氣偶像 Maggie（衛詩雅 飾），初出道的一支美髮廣告廣為人知，可惜後勁不繼。一次難得的電影試鏡機會，燃起她東山再起的渴望。在試鏡前夕，Maggie 在私人派對中被作弄燒焦頭髮。為挽救她的「美髮」星途，找到一家半夜未打烊的髮型屋，店主（黃又南 飾）對護髮有異常心得。沒料到，這竟成為她人生最暗黑的一夜。