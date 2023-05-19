羅拔唐尼紀錄影集改造古董電動車　盤點8架珍藏名車竟有電影道具?

「前Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）將於6月22日在HBO旗下串流平台HBO Max，推出新紀錄影集作品《Downey's Dream Cars》。影集將會圍繞作為愛車之人的羅拔唐尼，與一班汽車專家一同研究如何改造6架經典古董車，令他們經過翻身改造後，成為更環保的電動車。

羅拔唐尼推出新紀錄影集，以古董車的環保翻新為題材。（《Downey's Dream Cars》影集海報）

羅拔唐尼在代表作《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列裡外，均為一位愛車人，他的車牌更一律採用自訂號碼，以Iron Man角色名「STARK」配合數字作為車牌，非常霸氣！而他眾多的珍藏中，亦不乏罕有及大有來頭的名車，以下為大家盤點8架羅拔唐尼的珍藏名車！

作為Iron Man的標誌性愛驅，大家都估計羅拔唐尼會擁有至少一輛Audi R8吧！（《鐵甲奇俠》電影劇照）

1. Acura NSX Concept

羅拔唐尼曾駕駛Acura NSX Concept出席《鐵甲奇俠》首映禮。（imdb）

羅拔唐尼後來珍藏Acura NSX Concept，並編配「STARK 33」號車牌。（imdb）

這輛Acura NSX Concept，是由Honda NSX改造而成的槪念車，專為《鐵甲奇俠》電影而製成，價值約為7000萬港元（Acura官網影片截圖）

2. Audi R8 2009

Audi R8 2009年跑車是羅拔唐尼的座駕之一。（Audi官網圖片）

羅拔唐尼作為Audi的愛好者，亦有珍藏在《鐵甲奇俠》裡，角色Tony Stark駕駛過的R8 2009年版跑車。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

3. Audi R8 2014

羅拔唐尼亦有收藏Audi R8 2014年版的跑車。（Audi官網圖片）

4. Audi R8紅色開篷

熱愛開篷車的羅拔唐尼，曾經開Audi R8開篷版載太太到首映禮。（imdb）

5. Porsche 993

羅拔唐尼亦有被目擊過駕駛保時捷993跑車出入。（Porsche官網圖片）

6. Ferrari California T

鍾愛開篷車的羅拔唐尼，亦擁有一輛法拉利California T跑車。（Ferrari官網圖片）

7. Mercedes Benz Pagoda

鍾情古董車的羅拔唐尼，亦擁有不止一輛古董Benz，而經典車型Pagoda亦是他的收藏之一。（Mercedes Benz官網圖片）

8. Bentley Continental GT