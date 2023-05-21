「最美女打星」李卓媚國家一級運動員　因貌似劉心悠成熱話

內地動作女演員May李卓媚，因為甜美五官與fit爆身型，被封為「最美女打星」！（李卓媚IG圖片）

曾經參演多部內地電影的武打女星李卓媚，近日來港出席電音節活動，穿着一身螢光背心及貼身短裙露出結實腹肌與小蠻腰，性感打扮吸引網民注意。摔跤運動員出身的李卓媚（May）有着甜美五官，瓜子臉上亦有迷人的酒窩與小虎牙，與其修長的肌肉線條、彪悍的女打星形象造成極大的「反差萌」，更被網民認為撞樣女神劉心悠，堪稱「最美女打星」！

內地動作女演員May李卓媚近日來港參加電音節。（李卓媚IG圖片）

May李卓媚的背心短裙打扮展現fit爆身型，與甜美的五官形成極大的「反差萌」。（李卓媚IG圖片）

李卓媚來自廣東中山，是一位前國家一級捽跤運動員，退役後成為動作演員，憑亮麗外型與矯捷身手成為動作武打影視作品的寵兒。May在年僅6歲時，便已被省隊教練選中，開始接受嚴謹的訓練，經考核測試後更成為國家隊栽培運動員，可惜在21歲時因傷退疫，於是轉而投身演藝行業，成為武打替身及演員，亦因為對MMA綜合格鬥運動產生興趣而來港拜師學藝。

May李卓媚早於6歲時已入選接受摔跤訓練。（李卓媚IG圖片）

May李卓媚曾經一度為國家一級運動員，卻因為受傷而被迫於21歲退役。（李卓媚IG圖片）

May李卓媚退役後，轉投演藝界成為動作演員，包括幕前及替身工作。（李卓媚IG圖片）

李卓媚曾經參演不少內地影視作品，並先後於電影《爺們》及《中國兵王之絕密任務》裡，與任達華及余文樂合作。其中，May在《爺們》裡為女主角張藍心擔任替身，束上一樣的短髮及染血造型，在短髮配襯下激似女神劉心悠，而甜美的May與疑似素顏的張藍心拍攝完後的合照，更意外造成強烈對比，網民紛紛驚嘆竟然有替身演員比女主角更為漂亮，令李卓媚的人氣急升。

May李卓媚曾為任達華主演的電影《爺們》擔任替身，配襯短髮造型下，李卓媚撞樣女神劉心悠，笑容與酒窩格外甜美。（李卓媚IG圖片）

May李卓媚在電影《爺們》為女主角張藍心（右）擔任替身，被指比女主角更漂亮搶鏡！（李卓媚IG圖片）

May李卓媚亦曾參演余文樂主演的電影《中國兵王之絕密任務》。（李卓媚IG圖片）

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