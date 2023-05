奪寶奇兵︱康城記者會曝彩蛋　夏里遜福爆粗笑丹麥影帝︰都是狗屁

荷里活經典尋寶歷險電影《奪寶奇兵》系列第五部作品《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),日前於第76屆康城電影節舉行首映,電影首播後除了獲得觀眾站立鼓掌長達五分鐘外,主演電影的演員夏里遜福(Harrison Ford)、丹麥影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)等更一同出席記者會回應有關新作的提問。

夏里遜福主演的《奪寶奇兵之命運輪盤》於第76屆康城電影節舉行首映,並在放映後舉行記者會。(Getty Images)

夏里遜福亦於第76屆康城電影節獲頒終身成就獎。(Getty Images)

於記者會現場,現年80歲的夏里遜福妙語連珠地回應記者提問,該女記者在提問中洩露了電影的一大彩蛋:「我認為你仍然非常火辣!我們看見你在第二幕脫去上衣時,都驚呆了!你仍然保持得非常好!你有甚麼維持身材的秘訣?你還能夠騎馬嗎?」夏里遜福聽到記者的提問時幽默地演出一臉尷尬,然後笑指:「我還可以騎馬……如果他們准許我的話!」

《奪寶奇兵之命運輪盤》早前釋出電影劇照,現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。(《奪寶奇兵之命運輪盤》電影劇照)

對於夏里遜福如何保持身材,丹麥影帝麥斯米基辛在較早前的答問中提出了一個「奧林匹斯神」的理論,笑指夏里遜福因為擁有希臘眾神的血統,所以才能保持得年青健壯。而夏里遜福回應時則笑指:「都是狗屁(Bullshxt)!但非常仁慈!可能有部分正確,我能保持這個身材是一件恩賜!感謝你們留意得到!」

對於《奪寶奇兵之命運輪盤》裡夏里遜福「逆齡回春」,丹麥影帝麥斯米基辛開玩笑指夏里遜福擁有希臘眾神的血統,後來被福伯笑指:都是狗屁!(Getty Images)

據《奪寶奇兵之命運輪盤》的相關報道,夏里遜福在電影中,有小部分橋段以電腦特技「逆齡演出」,製作團隊利用了減齡技術,透過掃瞄夏里遜福的過去的電影片段,製造「逆齡面膜」,再於拍攝期間使用動態捕捉技術拍攝夏里遜福的面部表情,以套用數碼化的面型模組。相信夏里遜福在康城電影節記者會上回應之提問,是針對減齡部分的畫面,更因此而爆出「回春」的部分並不止在面部,似乎在電影第二幕赤裸的上半身亦有經過特技處理。