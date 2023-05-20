奪寶奇兵︱康城記者會曝彩蛋　夏里遜福爆粗笑丹麥影帝︰都是狗屁

荷里活經典尋寶歷險電影《奪寶奇兵》系列第五部作品《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），日前於第76屆康城電影節舉行首映，電影首播後除了獲得觀眾站立鼓掌長達五分鐘外，主演電影的演員夏里遜福（Harrison Ford）、丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）等更一同出席記者會回應有關新作的提問。

夏里遜福主演的《奪寶奇兵之命運輪盤》於第76屆康城電影節舉行首映，並在放映後舉行記者會。（Getty Images）

夏里遜福亦於第76屆康城電影節獲頒終身成就獎。（Getty Images）

於記者會現場，現年80歲的夏里遜福妙語連珠地回應記者提問，該女記者在提問中洩露了電影的一大彩蛋：「我認為你仍然非常火辣！我們看見你在第二幕脫去上衣時，都驚呆了！你仍然保持得非常好！你有甚麼維持身材的秘訣？你還能夠騎馬嗎？」夏里遜福聽到記者的提問時幽默地演出一臉尷尬，然後笑指：「我還可以騎馬……如果他們准許我的話！」

《奪寶奇兵之命運輪盤》早前釋出電影劇照，現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。（《奪寶奇兵之命運輪盤》電影劇照）

對於夏里遜福如何保持身材，丹麥影帝麥斯米基辛在較早前的答問中提出了一個「奧林匹斯神」的理論，笑指夏里遜福因為擁有希臘眾神的血統，所以才能保持得年青健壯。而夏里遜福回應時則笑指：「都是狗屁（Bullshxt）！但非常仁慈！可能有部分正確，我能保持這個身材是一件恩賜！感謝你們留意得到！」

對於《奪寶奇兵之命運輪盤》裡夏里遜福「逆齡回春」，丹麥影帝麥斯米基辛開玩笑指夏里遜福擁有希臘眾神的血統，後來被福伯笑指：都是狗屁！（Getty Images）

據《奪寶奇兵之命運輪盤》的相關報道，夏里遜福在電影中，有小部分橋段以電腦特技「逆齡演出」，製作團隊利用了減齡技術，透過掃瞄夏里遜福的過去的電影片段，製造「逆齡面膜」，再於拍攝期間使用動態捕捉技術拍攝夏里遜福的面部表情，以套用數碼化的面型模組。相信夏里遜福在康城電影節記者會上回應之提問，是針對減齡部分的畫面，更因此而爆出「回春」的部分並不止在面部，似乎在電影第二幕赤裸的上半身亦有經過特技處理。