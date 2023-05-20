周星馳趁「520」幫大家表白　剪輯經典電影片段高呼︰我愛你！

悉逢5月20日，亦即與普通話「我愛你」偕音520的日子，周星馳於社交媒體上載一段影片，將過去經典喜劇作品裡包含「我愛你」電影對白的片段，剪輯成雜錦影片，更邀請一眾粉絲大膽將自己喜歡的人標註到影片下的留言區：「愛有很多種，但無論哪一種都要愛得及時，如果開不了口，就tag那個你愛的人進來，我幫你說！」借經典電影片段代大家表白！

周星馳趁「520」的日子，於社交媒體上載影片，剪輯自己過去的經典喜劇「我愛你」對白片段，鼓勵粉絲影迷勇敢表達自己的真心。片段亦包含周星馳一段於《新喜劇之王》宣傳活動上，親身示範深情表白的影片。（周星馳IG影片截圖）

在周星馳上載的雜錦影片中，囊括多部膾炙人口的經典周星馳喜劇，包括《西遊記大結局之仙履奇緣》、《賭聖》、《審死官》、《濟公》、《少林足球》等，亦夾雜《逃學威龍》、《喜劇之王》等星爺深情演繹、將愛以演技不言表達的畫面，不知道各位星爺的影迷又認得多少個經典電影片段？

相信《西遊記大結局之仙履奇緣》的這一幕，所有周星馳的影迷也不會忘記。（周星馳IG影片截圖）

《西遊記大結局之仙履奇緣》最後城樓上的一幕，相信不少觀眾每次看也會感動落淚。（周星馳IG影片截圖）

《西遊記大結局之仙履奇緣》有最多的「我愛你」入選片段。（周星馳IG影片截圖）

在《審死官》裡，周星馳亦在扮癲期間向梅艷芳表白「我愛你」。（周星馳IG影片截圖）

《賭聖》裡，周星馳飾演的剛來港人士左頌星，誤以為「我愛你」是開門的通關密碼。（周星馳IG影片截圖）

《少林足球》的片段，雖然沒有明言「我愛你」，但亦表達到深愛對象的重要性。（周星馳IG影片截圖）

連《濟公》亦有「我愛你」對白的片段。（周星馳IG影片截圖）

星爺更在影片中自白：「假如你想去愛一個人，你就馬上去愛！」寄語不要放過任何機會與時間，亦要勇於表達自己的真心。

周星馳亦在片段中以旁白錄音進行自白：「假如你想去愛一個人，你就馬上去愛！」（周星馳IG影片截圖）

在影片最後，周星馳亦不放過搞笑的機會，將《九品芝麻官》裡，包龍星於「鳳來樓」工作時，一名喝醉的男客人向他表白「我愛你」，然後包龍星敷衍地說：「好啊好啊！X街啦！」片段剪輯進去，並以「我也愛你」的字幕取代「X街啦」，自娛娛人！

周星馳在「520」影片最後，不放過搞笑的機會，放置了《九品芝麻官》的片段。（周星馳IG影片截圖）

周星馳在《九品芝麻官》裡飾演的包龍星，面對「鳳來樓」的男客人說「我愛你」，只敷衍地回應「好啊好啊！」（周星馳IG影片截圖）