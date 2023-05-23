劉俊謙加盟《誰是被害者》第二季　「很新鮮、很興奮、很期待」

Netflix台灣劇集《誰是被害者》第一季，自播出以來掀起話題，自宣布開拍第二季已令人期待，期待案件如何迂迴，期待還有甚麼新卡士。今日（23/5）便公告名單，當中包括闊別大家11年的蘇慧倫，還有香港代表劉俊謙加盟。



張孝全身為主角，回歸第二季。（《誰是被害者2》劇照）

《誰是被害者》第二季一開拍，就強調係原班人馬製作，包括監製、製作人、導演，演員更加有齊張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全數回歸，而今日就再公告其他客串卡士，包含睽違11年再次跨界擔任演員的蘇慧倫、近年長期於日本發展專誠重回台灣拍攝的日本演員藤岡靛，以及曾在2020年以電影《幻愛》提名第57屆金馬獎最佳新演員獎的新生代實力派香港演員劉俊謙。

蘇慧倫睽違11年回歸演員 加入《誰是被害者》第二季飾演法醫。（《誰是被害者2》劇照）

戲入方面，蘇慧倫飾演劇中辦案手法冷靜沈著的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」

一部《幻愛》，令劉俊謙打入台灣市場。（《誰是被害者2》劇照）

以電影《幻愛》成功令台灣戲迷關注的香港演員劉俊謙，在劇中飾演救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」，劉俊謙也分享自己本身就是《誰是被害者》的劇迷，對於能夠參演第二季，他興奮表示：「我自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」