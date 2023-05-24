失衡凶間2｜打到險窒息衛詩雅準備定人工呼吸　黃又南︰你唔早講

電影《失衝凶間之罪與殺》昨晚（23/5）進行首映，其中一個故事《頭髮》由黃又南、衛詩雅（Michelle）主演，原來今次是二人第一次銀幕合作。黃又南︰「之前試過演出同一部戲但冇對手戲份，今次是正式有對手戲。」詩雅更驚訝又南向來的陽光男孩形象，演起變態角色來一樣出色，「在片場見到他都沒太多說話，唔想同佢講嘢，佢會殺我的。」



黃又南與衛詩雅主演的故事《頭髮》，由《樹大招風》導演許學文執導。（陳順禎 攝）

《頭髮》除了是懸疑，亦有動作成份，有場戲就要又南用索帶索起詩雅雙手，又南︰「佢同我講可以索緊啲，要似番個狀態，令我覺得原來Michelle都係個幾硬淨女仔。」此外，有一幕詩雅要用膠袋笠住又南，當時Michelle都怕又南會拍到窒息，故事先吩咐對方如果感不息便拍一拍自己隻腳。詩雅︰「但想深一層，萬一他無氣到無力拍我，都一樣危險。」

向來陽光男孩的又南，今次要演一個暗黑變態髮型師。（陳順禎 攝）

事實上該場戲拍到大家氣來氣喘，又南︰「自己真的撐到撐不住才拍她隻腳，一除膠袋大家都透大氣。」詩雅更指當時已經有心理準備，萬一又南有甚麼不妥，便幫手做人工呼吸。「我真的識，因為有考過做救生員，識做心外壓及人工呼吸。」又南聽見即笑言︰「你唔早講，原來有啲咁嘅安排，我下次會醒目一點，點都加一場笠膠袋戲。」

衛詩雅跟戲中主角一樣，擁有一把秀麗頭髮。（陳順禎 攝）