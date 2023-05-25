失衡凶間之罪與殺｜衛詩雅狂數黃又南罪狀　虐待、迷暈、戀物狂

寰亞電影製作的《失衡凶間之罪與殺》，於今日（25/5）上映，其中一個單元《頭髮》由《樹大招風》金像導演許學文執導，衛詩雅、黃又南主演，故事發展耐人尋味，並以一頭秀髮成為故事的恐怖根源。

黃又南飾演古怪髮型師，對頭髮有種奇怪的執著。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

戲中飾演髮型屋老闆的又南，對頭髮情有獨鍾，更會以特別的方式收集靚女的頭髮留念，而衛詩雅飾演一位女團成員，出道時因為一頭秀髮，拍過洗髮水廣告一炮而紅，可惜越做越霉淪為大茄。一次意外秀髮受損，為免影響翌日的試鏡，無意間走到又南所開設的廿四小時營業髮型屋護髮，卻換來驚險一夜。

詩雅覺得角色跟自己有點相似，都是藝人，事業上都是未達目標仍在努力。（《失衡凶間之罪與殺》劇照）

電影宣傳找來黃又南、衛詩雅玩遊戲兼做訪問，當中提到戲中飾演變態髮型師的又南，到底有幾多條罪行，殊不知一數就樣樣中。衛詩雅︰「佢絕對係有虐待我啦，非法禁錮加虐待。」而當又南再抽出一張「迷暈」卡，衛詩雅更大反應︰「有呀！變態殺手，大家入場睇就知。」最後抽出一張「戀物」，更加有，因為又南是個戀髮狂，可以為一束頭髮殺人。

訪問中詩雅不斷直斥又南的罪行，包括虐待。（影片截圖）

問到兩位是否相信因果循環，詩雅深信不疑︰「就算不是奇異靈幻事件，日常生活我都深信因果，簡單如你對人好，將來有困難別人都會幫你，這就是因果。」而又南本身信佛，就更加相信因果的關係。