尼古拉斯基治曾落選演「超人」　《閃電俠》導演親證將客串其中

《閃電俠》（The Flash）即將上映，導演安迪馬希提（Andrés Muschietti）日前接受傳媒訪問，竟然公開一個震撼消息，拍影星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）將會客串新作中扮演超人，而這個安排更是圓了當年尼古拉斯基治的超人夢。

《閃電俠》獨立電影糾將上畫，今次戲中滿有彩蛋。（《閃電俠》劇照）

事源昨日（24日），《閃電俠》導演安迪馬希提向《Esquireme》證實，尼古拉斯基治將以超人身份，出現在DC的電影宇宙。作為一個重量級彩蛋，理應待觀眾入場才有驚喜，但導演似乎難掩喜悅要自爆。「尼古拉斯絕對很正，儘管只是客串角色，但他同樣投入其中。」

59歲的尼古拉斯基治將有機會演出超人一角。（視覺中國）

導演安迪馬希提（Andrés Muschietti）日前接受傳媒訪問，竟然公開一個震撼消息。（視覺中國）

《閃電俠》的故事講閃電俠將會穿越多元宇宙，一路上會遇上多位DC宇宙的超級英雄，當中超人一角就由尼古拉斯基治主演。導演更提到自己是對方的粉絲︰「尼古拉斯是超人的鐵粉，亦是一位漫畫狂熱。我一生都夢想可以跟他一起工作，好希望可以快啲再次合作。」

網上一直有尼古拉斯扮演超人的造型照，已經是25年前的事。（網上圖片）

90年代，是影星尼古拉斯基治的當紮時期，亦是票房保證，可謂炙手可熱。而導演添布頓（Timothy Burton），因成功重製了《蝙蝠俠》系列電影，而獲華納委以重任，1998年開拍電影《超人復活》（Superman Lives）當日仲試埋造型拍埋片，可惜最後告吹，尼古拉斯就曾被問及箇中原因，他回應︰「至今還不能100%肯定原因。」

點擊睇尼古拉斯為「超人」試造型

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2017年，尼古拉斯到多倫多國際電影節（TIFF）宣傳新片時，亦重提若當年拍得成，影片將會震撼過其餘《超人》系列電影。電影拍唔成，反而衍生了一部紀錄片《The Death of Superman Lives：What Happened？ 》，講述該片胎死腹中的原因，當中有尼古拉斯試造型的片段。