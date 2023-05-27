康城影展｜Jennie新劇首映成焦點　同場變性演員真空上陣慘遭冷落

年度影壇盛事《第76屆康城電影節》，現正於法國舉行，電影節連日舉行世界各地電影首映及眾星雲集的紅地氈，一直成為盛會的一大焦點節目。日前，由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp與韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie主演的新劇《偶像漩渦》（The Idol）舉行首映，主演的一眾演員一同於紅地氈上登場，正當觀眾的目光集中於兩位女主演身上時，有份參演劇集的其中一位身份特殊的女演員竟然慘遭忽略。

由韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie的劇集《偶像漩渦》日前於康城電影節首映，Jennie亮相紅地氈時成為傳媒的焦點，忽略了她身邊打扮出眾的跨性別女演員Hari Nef。（視覺中國）

在《偶像漩渦》首映前的紅地氈上，劇集女配角、跨性別女演員Hari Nef亦盛裝出席，身穿時裝名牌Fendi的連身透視長裙登場，在上半身透視的布料下真空上陣，更特意大晒胸前乳環。可惜Hari Nef的知名度遠未如Jennie及Lily-Rose Depp等主要演員，令她縱使配襯超出位打扮，仍然未成功搶到觀眾眼球。

Hari Nef日前身穿時裝名牌Fendi的透視連身長裙於康城紅地氈上登場，更真空上陣、在透視布料下大晒胸前乳環。（Fendi IG圖片）

雖然Hari Nef的打扮非常出眾，然而論知名度仍然遠比Lily-Rose Depp及Jennie低，難免未能成為焦點。（視覺中國）

現年30歲的Hari Nef身兼演員、模特兒及作者多重身份，她於2011年進入美國名牌學府哥倫比亞大學修讀戲劇，期間她萌生跨性的意向，於是在父母的支持下經歷跨性別歷程，直至2015年於哥倫比亞畢業。Hari Nef曾經公開分享自己的跨性別歷程，她表示：「這是其中一個最強大的經歷。發掘自己的新聲線、我的新身體，以及一眾我能夠演繹的新角色，令我感覺更具原創性。我經常開玩笑指我做女演員比做男演員更出色！」