WGA罷工︱《死侍3》未開鏡恐遲上映　規定賴恩雷諾士都不能改劇本

美國編劇工會（WGA）於5月2日發動大罷工至今已近一個月，工會表明不滿大型製片商未能達成三年期的薪酬福利新合約，並回應三月提出的加薪協定。是次WGA罷工是繼2007年以來最大型的罷工行動，並攤瘓多間製片商目前的製作，包括Netflix熱門劇集《Stranger Things》第五季的拍攝，而最新近被牽連導致停擺的製作，則為Marvel超級英雄電影《死侍3》（Deadpool 3），由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及曉治積曼（Hugh Jackman）破天荒合作，預計作品上映日期會受到影響，相信影迷需要繼續等候。

原定5月1日開鏡的《死侍3》，因為WGA罷工而無法如期展開拍攝，恐怕會延遲上映。（《死侍》電影劇照）

據外媒報道，早前《死侍3》宣布於5月1日開鏡拍攝，但卻因為WGA發動罷工而無法如期進行。《死侍3》由Shawn Levy執導及編劇，並領導賴恩雷諾士在內八位署名編劇，為電影編寫、修改及處理劇本。雖然賴恩雷諾士為《死侍3》的其中一位協作編劇，但正因如此，根據2013年WGA罷工行動規定，就算是荷里活一線巨星的賴恩雷諾士，也不准在罷工期間修改劇本的任何部分，

美國編劇工會（WGA）於5月2日發起罷工行動，癱瘓多間大型製片廠的多項重要拍攝項目。（視覺中國）

2022年底，Marvel工作室宣布開拍第三部電影《死侍3》，作為第一部回歸MCU製作的死侍電影，消息更經由賴恩雷諾士透過社交媒體影片公布，更在片段中分享「狼人」治積曼加盟的驚喜消息，引爆整個社交媒體陷入瘋狂討論，電影亦因此被受萬眾期待。然而因應WGA的罷工，電影未能如期開鏡，亦預計未能如期於2023年11月8日上映。