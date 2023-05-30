FUBAR︱Monica跳芭蕾舞出身　成《壯志凌雲獨行俠》唯一女機師

Netflix最新原創劇集《FUBAR》已經上線串流平台，劇集由老牌動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）女演員Monica Barbaro主演，二人在劇集裡飾演父女，同為美國中情局（CIA）探員，但一直互相隱瞞彼此的身份，直至探員身份被揭，兩父女被安排成為拍檔，並重新認識對方、建立父女關係。

阿諾舒華辛力加在劇中將與女兒Monica Barbaro成為CIA任務拍檔，父女透過浴血槍戰及爆炸任務重新認識對方。（《FUBAR》劇集劇照）

《FUBAR》在Netflix上映後旋即登上十大熱播節目榜首，令觀眾不禁對女主角Monica Barbaro產生興趣。現年32歲的Monica生於美國三藩市，家族擁有意大利血統，從小到大均為一名芭蕾舞蹈員，並入讀美國名牌大學紐約大學修讀舞蹈、副修演戲，畢業後返回三藩市發展，由廣告、短片開始嶄露頭角，並向電視劇發展，兩三年間便得到主演角色，主演過三部長篇劇集。

Monica Barbaro修讀舞蹈後成為電視劇演員，主演過幾部劇集後便迅速轉戰電影。（Monica Barbaro IG圖片）

此後，Monica更得到湯告魯斯（Tom Cruise）的賞識，演出2022年奇觀電影《壯志凌雲：獨行俠》，飾演海軍飛行員團隊中唯一的女戰機機師，綽號為「鳳凰」，令她廣為全球觀眾認識。而在Netflix劇集《FUBAR》與阿諾舒華辛力加合作，亦足顯她的表現深受製片商與阿諾的賞識。

Monica Barbaro在《壯志凌雲：獨行俠》裡是海軍戰機機師團隊中，唯一一名女機師，綽號「鳳凰」。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中已展示到她力與美的結合。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中亦有健康性感的一面。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

Monica Barbaro與阿諾舒華辛力加在《FUBAR》裡飾演父女。（《FUBAR》劇集劇照）

Monica除了參演在2023年上映的《FUBAR》外，主演的電影《At Midnight》亦於電影業巨頭派拉蒙影業旗下的串流平台Paramount+上映。電影劇情講述Monica飾演的女主角Sophie，是一位電影演員，在目擊男友「偷食」同一劇組的女演員後，爭扎決定自己應否過渡這段關係。此時，Sophie在劇組居住的酒店裡遇上新任經理Alejandro，展開一段「友達以上、戀人未滿」的感情。劇情中，Sophie在沐浴期間更意外被Alejandro撞破，尷尬非常，Monica在電影中全裸上陣，以鏡頭借位以「一塊樹葉」遮蔽春光，亦僅以單手遮胸，形象非常性感。

Monica Barbaro在電影中飾演一位女演員。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中目睹男友「偷食」同劇組的女演員後，展開一段自我發現的過程。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中居於酒店內，沐浴期間被酒店經理誤闖，她僅以手遮胸，非常性感！（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro身型不算豐滿，但劇情卻甚為香豔。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中全裸演出，僅以「一塊樹葉」遮蔽春光。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中不乏性感鏡頭。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中亦繼續保持健康性感的一面。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro在電影中亦繼續保持健康性感的一面。（《At Midnight》電影劇照）

Monica Barbaro形象一向非常健康陽光，只偶爾以性感示人，社交媒體上除了拍攝及生活點滴外，亦偶有分享加州式的陽光生活，展示她健康活力的身材線條。據知現時尚為單身的Monica Barbaro，絕對有潛力成為新一代陽光性感女神！

Monica不時在社交媒體分享她的生活點滴。（Monica Barbaro IG圖片）

Monica在社交媒體分享的不少照片均甚具美感觸覺。（Monica Barbaro IG圖片）

Monica亦偶爾會分享她的健康性感一面（Monica Barbaro IG圖片）

Monica亦偶爾會分享她的健康性感一面（Monica Barbaro IG圖片）