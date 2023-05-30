變形金剛狂獸崛起｜直撃新加坡首映禮　4.5米高「幻影」成焦點

《變形金剛》（Transformers）電影系列第七集《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）將於6月8日在香港上映，劇組日前於新加坡舉行全球首映禮，《香港01》於當地為大家現場直撃現場盛況。

4,5米高的「幻影」模型氣勢十足。（陳穎思攝）

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全球首映禮於新加坡藝術科學博物館舉行，導演Steven Caple Jr.、監製Lorenzo di Bonaventura及三位主演Anthony Ramos、Dominique Fishback及Tobe Nwigwe齊齊現身。現場有大批粉絲守候，而大會亦邀請了不同名人出席，當中香港代表就有簡淑兒（Jessica）與男友麥大力。

導演Steven Caple Jr.（左二）、監製Lorenzo di Bonaventura（右二）及三位主演Anthony Ramos（左三）、Dominique Fishback（中）及Tobe Nwigwe（右三）齊齊現身《變形金剛：狂獸崛起》全球首映禮。（陳穎思攝）

簡淑兒（Jessica）與男友麥大力獲邀出席首映禮。（陳穎思攝）

現場最大焦點要數達4.5米高的機械人「幻影」（Mirage）模型，氣勢十足，這個角色在今集舉足輕重，與男主角Anthony Ramos合作無間，比「柯柏文」（Optimus Prime）及「大黃蜂」（Bumblebee）還要搶鏡。首映期間發生一段小插曲，正當導演與演員們準備登場時突然下起大雨，盛裝打扮的嘉賓如鳥獸散避雨，現場有點混亂，還好約十分鐘後便停雨，首映禮得以順利舉行。