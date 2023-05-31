星球大戰︱美國迪士尼主題酒店9月結業 取景地改建酒店更啱打卡
撰文：莫匡堯
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科幻電影永恆經典《星球大戰》（Star Wars）推出近半世紀以來，風靡全球億萬觀眾，「星戰宇宙」亦歷久不衰，近年被迪士尼收購後不斷在電影以外開發影集及動畫系列，吸引新一代影迷。
美國佛羅里達州迪士尼樂園斥資開設《星球大戰》主題酒店Galactic Starcruiser，於去年3月開幕，然而開業僅一年便傳出將於今年9月結業的消息。據指《星球大戰》主題酒店3日3夜的雙人住宿入場費為4809美元（約港幣37600元），頂級住宿費更高達5999美元（約港幣47000元），並非一般星戰迷所能負擔。
相比入住價格高昂的迪士尼《星球大戰》主題酒店，或許電影曾經取景，位處北非突尼西亞的一間酒店，對希望打卡的星戰迷而言更為吸引。1977年上映的《星球大戰》中，男主角Luke Skywalker成長於沙漠星球Tatooine，寄住於叔父一家的蒸氣農場裡，Luke成長的居所設計獨特，居室位於地底洞穴、僅在地面突出拱型屋頂的設計極具標誌性。
當時《星球大戰》電影曾經兩度於1976年及2002年遠赴突尼西亞的馬特馬他取景，作為原《星球大戰》及前傳《星球大戰前傳II複製人侵略》（Star Wars：Episode II—Attack of the Clones）兩位男主角的成長地。
時至今日，突尼西亞的《星球大戰》取景地已被改建成酒店，名為Hotel Sidi Idriss，酒店保留了《星球大戰》不少佈景道具，包括電影中的蒸氣收集機器等科幻，讓星戰迷一嚐化身為Skywalker父子，體驗於Tatooine星球上生活。Hotel Sidi Idriss提供50間客房，能夠接待超過700名旅客，而每晚住宿費亦僅為港幣500元，相比迪士尼的《星球大戰》主題酒店價格更為低廉，影迷打卡的價值亦更大。