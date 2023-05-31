星球大戰︱美國迪士尼主題酒店9月結業　取景地改建酒店更啱打卡

科幻電影永恆經典《星球大戰》（Star Wars）推出近半世紀以來，風靡全球億萬觀眾，「星戰宇宙」亦歷久不衰，近年被迪士尼收購後不斷在電影以外開發影集及動畫系列，吸引新一代影迷。

《星球大戰》自1977年上映以來近半世紀，影響無數影迷。（《星球大戰》電影劇照）

美國佛羅里達州迪士尼樂園斥資開設《星球大戰》主題酒店Galactic Starcruiser，於去年3月開幕，然而開業僅一年便傳出將於今年9月結業的消息。據指《星球大戰》主題酒店3日3夜的雙人住宿入場費為4809美元（約港幣37600元），頂級住宿費更高達5999美元（約港幣47000元），並非一般星戰迷所能負擔。

迪士尼去年於美國佛羅里達州開幕的《星球大戰》主題酒店，今年9月便會結業。（迪士尼網站圖片）

相比入住價格高昂的迪士尼《星球大戰》主題酒店，或許電影曾經取景，位處北非突尼西亞的一間酒店，對希望打卡的星戰迷而言更為吸引。1977年上映的《星球大戰》中，男主角Luke Skywalker成長於沙漠星球Tatooine，寄住於叔父一家的蒸氣農場裡，Luke成長的居所設計獨特，居室位於地底洞穴、僅在地面突出拱型屋頂的設計極具標誌性。

《星球大戰》男主角Luke Skywalker成長於Tatooine星球的一個蒸氣農場。（《星球大戰》電影劇照）

Luke Skywalker的成長地是《星球大戰》其中一個極具標誌性的場景，猶其是農場的圓拱型屋頂。（《星球大戰》電影劇照）

Luke Skywalker成長的屋企設計獨特，而且是實地取景。（《星球大戰》電影劇照）

當時《星球大戰》電影曾經兩度於1976年及2002年遠赴突尼西亞的馬特馬他取景，作為原《星球大戰》及前傳《星球大戰前傳II複製人侵略》（Star Wars：Episode II—Attack of the Clones）兩位男主角的成長地。

男主角Anakin Skywalker在前傳第二集，重返Tatooine尋找被綁架的母親。（《星球大戰前傳II複製人侵略》電影劇照）

Anakin Skywalker並不在蒸氣農場裡長大。（《星球大戰前傳II複製人侵略》電影劇照）

《星球大戰》電影事隔近四分一世紀，再次遠赴突尼西亞取景。（《星球大戰前傳II複製人侵略》電影劇照）

時至今日，突尼西亞的《星球大戰》取景地已被改建成酒店，名為Hotel Sidi Idriss，酒店保留了《星球大戰》不少佈景道具，包括電影中的蒸氣收集機器等科幻，讓星戰迷一嚐化身為Skywalker父子，體驗於Tatooine星球上生活。Hotel Sidi Idriss提供50間客房，能夠接待超過700名旅客，而每晚住宿費亦僅為港幣500元，相比迪士尼的《星球大戰》主題酒店價格更為低廉，影迷打卡的價值亦更大。

《星球大戰》於突尼西亞的取景地被改建為酒店。（Hotel Sidi Idriss網站圖片）

《星球大戰》取景地改建為酒店後，仍然保留拍攝時的置景道具。（Hotel Sidi Idriss網站圖片）

《星球大戰》取景地保留了電影中的機器道具。（Hotel Sidi Idriss網站圖片）

《星球大戰》曾兩度於這個飯廳裡取拍攝。（Hotel Sidi Idriss網站圖片）

《星球大戰》1976年這個飯廳內取景拍攝。（《星球大戰》電影劇照）