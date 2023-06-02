別叫我賭神 | 周潤發遭黃德斌誤傷頭破血流　連縫5針仍不忘講笑

周潤發、袁詠儀主演的電影《別叫我賭神》即將於6月21日在內地上映，連日來片方陸續公開片場花絮與劇照，為新戲造勢，整個劇組氛圍融洽，大家打成一片。



發哥在戲中的「頹廢」Look。（劇照）

雖然發哥已經68歲，但在片場依然相當活躍，運動、唱歌、selfie等，玩得不亦樂乎，而拍戲時又非常認真敬業，就算受傷仍堅守片場。事緣戲中有一幕發哥與黃德斌的對手戲，他跪在地上，被黃德斌用道具玻璃樽爆頭，結果卻意外打破頭，血流不止，工作人員即刻扶發哥坐下，他一手掩住額頭，一邊安撫大家：「皮外傷嚟，冇驚冇驚。」而一旁的黃德斌望著受傷的發哥面露難色，非常自責，不過發哥講笑道：「淡淡定有錢淨。」處理好傷口之後，發哥在片場四處遊走，同台前幕後的手足表示自己縫了五針，代表「五福臨門、五穀豐收」，相當樂觀。

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除此之外，發哥在訪問中也大談今次的拍攝感受，他直言：「由頭到尾我都好enjoy，因為每一場戲我自己都有啲諗法。整套戲成個拍攝過程我都覺得好滿足、好開心。」其實套戲早於2019年完成拍攝，透過花絮，觀眾仍可在片場生龍活虎的廖啟智，令人懷念，另外方中信、白只、張靜初、王菀之等亦有出演該戲。《別叫我賭神》吊兒郎當的吹牛輝（周潤發飾）答應暫時照顧昔日戀人李夕（袁詠儀飾）的兒子，代價是十萬。過程中發現這是他親生兒子，且患有自閉症，從此改變了一生。 當兩父子感情遞增之際，迎來了李夕病逝的消息，吹牛輝決定扛起做為父親的責任，帶著兒子奔向人生新的一頁。