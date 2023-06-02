Netflix每周更新｜阿諾紀錄片揭暗黑史　《獵犬》型男肉搏有睇頭

天氣酷熱最適合留在家中煲劇，6月Netflix有多部精彩作品上架，現在就為大家推介本周值得看的新劇、電影、綜藝節目及紀錄片。



《阿諾舒華辛力加：人生三部曲》（Arnold）

上架日期：6月7日

紀錄片解構阿諾如何由健美先生踏上政之路。（Netflix）

阿諾亦在片中自揭婚姻失敗及與孩子的關係。（Netflix）

紀錄片系列共分三部，主要講述阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）從奧地利鄉間開始闖蕩，一路進軍美國夢最高殿堂的旅程。片中收錄大量訪談，阿諾本人及其好友、敵手、共事過的演員和觀察家輪番上陣，大方吐露事件環節，鉅細靡遺回顧他在健美運動中初露頭角，接著成為荷里活巨星，後來又轉戰政壇擔任加州州長的歲月，以及家庭生活的喜樂與坎坷，完整呈現這位超級風雲人物的精彩故事。

《獵犬》（Bloodhounds）

上架日期：6月9日

劇集由禹棹奐及李相二主演。（Netflix）

《獵犬》改編自韓國漫畫家鄭燦創作的同名網路漫畫《獵犬們》，劇情講述為了追求金錢的三個年輕人進入高利貸的世界，捲入巨大勢力後發生的故事。劇集由禹棹奐及李相二主演，當中有大量精彩肉搏場面，更有崔始源驚喜客串。

《The Playing Card Killer》

上架日期：6月9日

Netflix推出的犯罪紀錄片絕對是平台的品質保證。（Netflix）

Alfredo Galán Sotillo是西班牙史上第一位連環殺人犯，身上不只背負六條人命，還有三宗殺人未遂案。他曾跟隨西班牙陸軍到波斯尼亞執行人道任務，怎料他竟從當地偷渡手槍回國，槍殺多名隨機挑選的被害人。他最後一共面臨 142 年刑期，但最多只會被關25年，他將會在52歲時釋放出獄。

《盲婚啞嫁：巴西篇》（Love is Blind: Brazil）

上架日期：6月7日

《盲婚試愛：巴西篇》第三季將於6月7日上架。（Netflix）

選擇伴侶時，外表或年齡究竟重不重要？抑或愛情真的是盲目的，所有外在條件都可以無視？以上問題的答案將在《盲婚試愛：巴西篇》中揭曉。在本節目中，希望不是靠外表、而是靠內在找到真愛的單身男女，將在素未謀面的情況下，挑選心儀的結婚對象。節目安排他們每人獨自坐在小房間裡，屏除社群媒體等各種外界的干擾，輪流和潛在心儀對象在不見面的情況下聊天。只有求婚成功，互訂終身的情侶才會首次見到彼此的廬山真面目。