小魚仙｜原著暗黑公主求愛為索靈魂　王子係賤男女伴只瞓睡房門口

迪士尼由製作的真人版《小魚仙》（The Little Mermaid），自選角開始已被網民大肆討論，大部分觀眾都嫌主角色設定與原版動畫差太遠。事實上《小魚仙》這故事都不是迪士尼原創，原著為安徒生童話的《美人魚》，而且跟過去的安徒生作品一樣，故事都是走暗黑風格，部分情節更相當瘋狂。

荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演女主角小魚仙，一直備受爭議。（《小魚仙》真人版劇照）

求愛為共享靈魂

如果要指出迪士尼的《小魚仙》跟安徒生的原著《美人魚》有何分別，安徒生版本的美人魚上岸尋找王子不是為了愛情，是為了永續。因為原著的美人魚能活到300歲，但由於美人魚是沒有靈魂的物種，所以死後會化成泡沫，未能到彼岸渡餘生，如果想到彼岸，就要15歲後上岸尋找一個愛自己的人，願將他的靈魂共享，便可妅齊在彼岸永續，雖然都是長相廝守的故事，但動機帶點可怕。

《小魚仙》是浪漫愛情故事，但原著是靈魂共享目標。（《小魚仙》劇照）

「小魚仙」靠聲線觸動凡人，「美人魚」都一樣，不過就是作為引誘對方的魚餌。原版童話的其中一個段落，提到美人魚都有5位姊妹，其中一位人魚其實是「妖婦」，每到傍晚就會上水，憑美妙歌聲去吸引水手，繼而讓對方沉沒在深海中。

真人版小魚仙與王子的身高差都成為話題。（《小魚仙》劇照）

換取聲線直接用刀割脷

同樣，《小魚仙》的歹角烏蘇拉，羨慕演艾莉奧的甜美歌聲，於是用雙腳跟她交換聲音，等價交換相當文明。但在原版童話，女巫奪走美人魚聲線的方法，是直接了當地切斷對方整條舌頭，非常血腥。至於擁有雙腳的美人魚，都不是活得如意，每走一步雙腳都痛如刀割，這設定是象徵女性對美的追求，就是要捱點苦頭。

海巫烏蘇拉（Ursula）的女演員瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy），原著更具殺傷力。（真人版《小魚仙》海報）

賤男王子喜玩樂

女的在原著可怕，男的王子亦不見得光明大方，原版童話中的王子，以現時的用語形容是世紀賤男。他在宮殿中不時要求女性奴隸跳舞取悅自己，美人魚就是捉緊這一點，努力習舞以搏取歡心，如果成功吸引到王子，並封她為「可愛的小棄嬰」。雖然討得對方歡心，但一直都沒有跟她結婚打算，晚上更只是賜上絲絨枕頭，讓美人魚睡在他的睡房門外。而最終王子更誤以為自己獲救是因為另一位公主，最終迎娶對方而放棄美人魚。美人魚因為得不到真愛，又已做了換取雙腳的等價交換，最終在日出之後就化成泡沫死去，既得不到永生亦不得到深愛的。