《全個世界都有電話》入圍台北電影節　韋羅莎半個台灣人身份出席

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文領銜主演， 周漢寧、鄧麗英主演，蔡思韵友情演出。故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義。電影脫穎而出入圍第25屆台北電影節正式選映，而女主角韋羅莎將與導演黃浩然同赴台灣出席首映。

三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天。（《全個世界都有電話》劇照）

第25屆台北電影節公佈入圍名單，《全個世界都有電話》入圍電影節正式選映，一眾台前幕後聞言獲得此項殊榮後都十分開心。這是繼入選第25屆烏甸尼遠東電影節之後，今次再入圍第25屆台北電影節正式選映，導演黃浩然雀躍表示「好開心，今次係第一次我嘅戲入選台北電影節。」為此，導演黃浩然及主角之一的韋羅莎更會親身遠赴台灣參與盛事。

《全個世界都有電話》由陳湛文主演，Peter近年的演出都大獲好評。（《全個世界都有電話》劇照）

電影還有不少演員客串。（《全個世界都有電話》劇照）

更有趣是兩個入圍的電影節都是第25屆，而電影主題曲因圍繞三位主角25年之約，所以都是叫《25》，幾件事情都不謀而合。黃浩然︰「我哋第一個入選嘅烏甸尼遠東電影節今年係第25屆，台北電影節係我哋第2個入選嘅電影節，今年亦都係25屆，我覺得好巧合、好有趣！」導演認為一切皆是緣份，造就這兩次深刻的回憶。

韋羅莎擁有一半台灣血統 ，得悉入圍台北電影節後相當興奮。（《全個世界都有電話》劇照）

有份飾演主角之一的韋羅莎擁有一半台灣血統 ，得悉入圍後興奮表示：「作為半個台灣人，好開心今次呢部戲可以參加台北電影節！咁好希望台灣嘅觀眾會鍾意啦，亦都好期待可以快啲同台灣嘅觀眾見面啦！」未正式上映就有如此亮眼的成績，令人十分期待日後表現。