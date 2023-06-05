看不見聽不見也愛你｜山下智久相隔12年再訪港　孖女主角黃埔謝票

日本電影《看不見聽不見也愛你》由早前憑客串《今際之國的有栖》第二季而人氣再度急升的山下智久，夥拍人氣女星新木優子演出。劇組於6月底展開巡迴亞洲宣傳之旅，落實包括香港站，山下智久與新木優子將雙雙訪港，於6月24日現身於黃埔戲院舉辦的粉絲見面會，是山下智久相隔12年再次訪港。

山下智久與新木優子將訪港谷新片。（劇照）

《看不見聽不見也愛你》於7月6日在香港上映，山下智久與新木優子於6月24日（星期六）現身黃埔戲院，於當日14:25（映後見面）、16:00（映後見面）、17:30（映前見面）一連三場與粉絲見面，票價每張$400。

山下智久在《今際之國的有栖》第二季全裸客串演出，引起不少話題。（劇照）

《看不見聽不見也愛你》改編自韓國人氣漫畫家 Nasty Cat 的同名網絡漫畫作品《See Hear Love》，並由韓國導演李宰漢執導。故事講述泉本真治（山下智久飾）傾注了大量心血在他的漫畫創作上並以此為生。某天他得悉自己的作品將會被改編拍成電影，跟助手雀躍萬分。可惜快樂的時光轉瞬即逝，真治突然病倒，視力逐漸衰退。好不容易才步上正軌的漫畫接著被迫暫停刊載，他也沒有能力繼續照顧一起生活的祖母...... 失去了視力的真治被孤獨與恐懼包圍著，有過從陽台跳下去一死了之的想法。真治的漫畫迷，患有聽覺障礙的相田響（新木優子飾）及時出現並拯救了他。遇上了彼此的兩人就這樣展開了不可思議的同居生活。