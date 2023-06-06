MC張天賦演網騙呃吳君如　被笑識揀再同小鮮肉合作︰我係小仙女嘛

MC張天賦出道短短兩年已成為炙手可熱的歌手，這份人氣更席捲電影圈。今日（6/6）吳君如便公告會跟MC張天賦合作新戲《我談的那場戀愛》，其發放開鏡儀式相片。MC在戲中會飾演網騙成員，而君如就是誤墮其中的富婆。

君如推薦MC予監製，促成首次合作。（電影公司提供）

電影《我談的那場戀愛》由新晉導演何妙祺執導，為第六屆「首部劇情電影計劃 」專業組的獲獎作品 ，並由著名電影人陳慶嘉及秦小珍合力監製。開鏡日攝氏35度，君如和MC均以角色造型現身。其中君如笑言今次終於做番靚女，無需如之前兩套作品演媽媽和姑媽。「今次我終於飾演靚女，係一個充滿時尚感的婦科醫生，仲唔使戴假髮，呢頭係真髮，為呢套戲設計。」

君如在拜神儀式上玩「食字」，大叫「天賦保佑」。（電影公司提供）

至於MC則飾演一個網騙集團的騙子，開鏡日以一頭齊蔭素顏現身，君如就笑指MC年輕，無懼素顏上陣。MC在戲中會偽裝成中年喪妻的法國籍石油工程師，在網上行騙，並遇上吳君如。君如笑說起初幻想MC角色，會是佐治古尼的樣子，後來發現現實版是MC。「抵畀佢呃啦，我諗好多女仔都想畀佢呃。」

MC在戲中飾網騙份子，但坦言如果真人是MC模樣，會樂於受騙。（電影公司提供）

今次是君如親自向監製推薦MC演出，自己非常欣賞他在MV和舞台上的表演，早前就曾看過MC的演唱會，讚不絕口︰「我去看他紅館演唱會，還記得坐頭排全程兩小時抬頭觀賞，但都聽得我如痴如醉，他是有種很攝人的舞台魅力，後來再跟他吃飯，感覺他整個人都很自然，此套電影角色非他莫屬。」

今次是MC參與的第二部電影。（電影公司提供）

MC能夠獲得影后加持兼推薦，自己都受寵若驚：「很開心獲邀請，自己都沒有考慮太多就接演，始終今次是第二部電影，總之甚麽角色都想嘗試，多謝君如選中我。」君如又在拜神儀式上玩「食字」，大叫「天賦保佑」，現場氣氛相當融洽愉快。被問到連續兩套作品，先後拍檔呂爵安和MC兩位小鮮肉，君如就笑指自己其實是小仙女，故此和小鮮肉合作都是非常合理。