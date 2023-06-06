雷神入𨋢撞正阿諾舒華辛力加　扮《鐵血戰士》經典對白慘被黑面

Netflix近日接連推出自家製動作劇集及電影作品，包括已經啟播、由老牌動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的電視劇《FUBAR》，及將於6月16日上映、由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的動作電影續集《驚天營救2》（Extraction 2）。日前Netflix上載宣傳片，安排兩部重槌動作品的男主角在電梯偶遇，製造一段尷尬的密室對話，引發連串笑話。

Netflix最新的宣傳片中，模擬了阿諾舒華辛力加與「雷神」基斯咸士禾夫在Netflix總部電梯偶遇的情節。（Netflix影片截圖）

在Netflix的辦公大樓中，「雷神」基斯咸士禾夫入𨋢時看到阿諾，阿諾隨即向他介紹自己新上線的作品《FUBAR》，而面對一代動作巨人，連雷神也隨即表示自己是一個小粉絲！在尷尬的寂靜中，基斯破冰問阿諾：「作為Netflix的『CAO』首席動作執行官感覺如何呢？」阿諾笑指：「你知道我有多喜歡動作電影吧！」基斯則笑指：「那就沒有更適合的人選了！」

阿諾舒華辛力加與基斯咸士禾夫兩大新舊動作電影巨頭碰面，卻在影片中非常尷尬。（Netflix影片截圖）

阿諾舒華辛力加與基斯咸士禾夫兩大新舊動作電影巨頭碰面，卻在影片中非常尷尬。（Netflix影片截圖）

當電梯的電視播放《驚天營救2》的宣傳片時，阿諾便開始為基斯建議在動作片可以加入的Punch Line（笑位金句）！阿諾興奮地笑指：「如果你用一個巨型的鐘來打人，你就可以說『夠鐘喇你！』如果你打甩另一個人的牙，你就可以說『你太耐冇剝牙喇！』聽起來相當不錯吧！」基斯面對阿諾的老牌動作片金句建議，似乎略感尷尬，但亦笑指：「聽起來不錯！」

阿諾舒華辛力加向「雷神」基斯咸士禾夫建議，在動作場面中加入老牌動作片中的Punch Line！（Netflix影片截圖）

而阿諾則再提議：「或者當你炸開一架直升機的時候，你可以說……」基斯即興奮地打斷阿諾：「不是說『Get to the Choppa！』吧！」基斯更在阿諾面前模仿他濃厚奧地利口音，不斷重覆阿諾曾經於《鐵血戰士》（Predator）裡的這句經典對白，令阿諾頓時黑面！

「雷神」基斯咸士禾夫在阿諾舒華辛力加面前模仿他《鐵血戰士》的金句「Get to the Choppa now」！（《鐵血戰士》電影劇照）

基斯咸士禾夫樂之不疲地模仿時，更令他不咳嗽起來，於是問阿諾：「你這樣說對白不會很傷喉嚨嗎？」但阿諾似乎因為基斯好像在醜化他是不再理睬，基斯咸士禾夫樓層到達前，電梯裡一度非常尷尬。

最後在阿諾舒華辛力加黑面下，基斯咸士禾夫尷尬離場。（Netflix影片截圖）

而基斯出𨋢時卻再火上加油，說出阿諾在《未來戰士》（The Terminator）裡的絕殺金句：「Hasta la Vista！Baby！」令阿諾更加黑面。基斯見玩笑開不成，一邊暗罵自己白痴，一邊面懵地出𨋢！