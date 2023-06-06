別叫我賭神︱周潤發顛覆賭神象　頹廢中年放棄做賭神改做全職阿爸

發哥自2018年《無雙》之後，久違5年，終於再現香港大銀幕，對於一眾港產片迷引頸以待，《別叫我"賭神"》由潘耀明導演，莊文強編劇，影帝周潤發率領影后袁詠儀，方中信、廖啟智及柯煒林，帶來又一溫情窩心港產片。電影將於6月29日上映。

電影《別叫我"賭神"》由周潤發、袁詠儀、方中信、廖啟智、柯煒林主演。（《別叫我賭神》預告截圖）

發哥多次扮演賭神，今次他的角色吹水輝卻是一大演技突破。雖然被稱作「賭神」，但吹水輝其實只是個吊兒郎當的賭場常客；而且角色也沒有精湛賭術，是個十賭九輸的落魄中佬，完全顛覆了往日發哥扮演的賭神那意氣風發的形象。吹水輝與好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（方中信 飾）一起經營懷舊髮廊，可惜生意淡薄，賺到的錢完全不夠還賭債，即使他每天拜李小龍，發達機會也沒有來臨。從電影海報也看到發哥的極罕長髮造型，他又穿上寒酸的服裝，配合潦倒的角色設定。

有別於發哥以前的角色，今次周潤發飾演一位十賭九輸的落泊賭徒。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

就算每日拜李小龍，發哥飾演的吹水輝也未能改變賭運。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

在電影中，吹水輝的前女友李夕（袁詠儀 飾）突然出現，要求他照顧兒子李陽（柯煒林 飾）一個月，並給了他還債的應急錢作報酬。見錢眼開的吹水輝敷衍地接下任務，當起褓姆後才發現李陽有自閉症。本以為可以賺輕鬆快錢，卻為應付李陽的特殊需求而束手無策；兩人相處下來發展出父子情，並讓吹水輝找到自己的人生目標，不再頹廢過活。發哥少有的飾演父親角色，與柯煒林上演發人深省，又溫馨的父子情，非常適合在充滿父愛的6月上映。

袁詠儀飾演吹水輝的前女友，突然出現請發哥幫手照顧一個小朋友。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

袁詠儀以金錢作為交換，請發哥代為照顧一個小朋友。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

在電影中，袁詠儀與周潤發上演過一場激動的鬧交場面。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

袁詠儀更慘被發哥潑水。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

袁詠儀更慘被發哥潑水。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

《別叫我"賭神"》製作認真，為配合吹水輝這個賭場常客人設，劇組特地移師澳門拍攝。發哥和靚靚與一眾演技派演員方中信、廖啟智、柯煒林、安志杰、黃德斌、白只、蔡一智及盧慧敏等，在澳門進行了長達一個月的拍攝，觀眾可以在戲中看到熟悉的景色。

已故的演員廖啟智亦有參演《別叫我"賭神"》，飾演發哥髮廊的拍檔。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

《別叫我"賭神"》電影講述吹水輝為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文。他和好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（方中信 飾）有一間小理髮店，但卻無法支持他的賭博嗜好。吹水輝的前女友李夕（袁詠儀 飾）突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林 飾）一個月，並奉上酬金。

發哥飾演的吹水輝一開始是為了錢而照顧柯煒林。（《別叫我"賭神"》預告截圖）

見錢開眼的吹水輝敷衍了事接下了褓姆任務，才發現兒子是自閉症患者。獨居的吹水輝完全無法應付這兒子的特殊需求，父子關係日趨緊繃…隨著李陽逐漸展現出天賦，吹水輝也彷彿找到了人生目標，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢。