孤疑真人版｜夫婦收養6歲烏克蘭「女童」　行為詭異竟招殺機

2009年的驚慄片《孤疑》（Orphan）講述一名被收養的女童，實際上是換上罕見病而停止成長的女性，以小孩外表成被收養後色誘養父兼殺害全家，上映時憑恐怖心寒的情節成為熱話，沒想到劇情竟然發生在現實世界中。



驚慄片《孤疑》（Orphan）於2009年上映。（電影海報）

電影講述一名被收養的女童，實際上是換上罕見病而停止成長的女性，以小孩外表成被收養後色誘養父兼殺害全家。（電影劇照）

《孤疑》上映時憑恐怖心寒的情節成為熱話。（電影劇照）

6歲「女童」企圖殺全家？

一對美國夫婦Kristine及Michael Barnett於2010年收養了來自烏克蘭的6歲女童Natalia Grace，卻發現她身上的成人性徵，更做出一連串令人毛骨悚然的舉動。養母更指曾看過Natalia在咖啡中添加漂白劑之類的化學藥物，問到她為何要這樣做，Natalia表示要將養母置於死地。另外，Natalia更試過在深夜拿著利刀站在養父母的床前，兩人嚇得將所有尖銳物件藏起來。

紀錄片《The Curios Case of Natalia Grace》推出而再度成為話題。（海報）

「女童」私密處長毛髮兼有月經

這宗詭異心寒的新聞隨著紀錄片《The Curios Case of Natalia Grace》推出而再度成為話題，在片段中現時已離婚的Kristine及Michael指Natalia的出世證明顯示她生於2003年9月4日，但Kristine在收養的第二天為Natalia洗澡時，發現養女私密處長有毛髮，又在Natalia的睡房發現沾有月經血跡的內褲。

Natalia的出世證明顯示她生於2003年9月4日。（紀錄片畫面）

養母在收養的第二天為Natalia洗澡時，發現養女私密處長有毛髮。（紀錄片畫面）

Michael斥Natalia除了落毒之外，亦試過將Kristine推向電圍欄及刺死兩夫婦的親兒子，還有在車上大小便，然後將糞便抹在車窗兼跳車，目的就是令自己看來如像一個可憐無助的女孩。由於承受著極大壓力，兩人曾將Natalia送入精神病院，Michael透露醫生診斷Natalia患有罕見骨骼生長障礙並擁有反社會人格。紀錄片中有不露面的院方員工表示，Natalia後來因對男院友作出不適當的猥褻言論，而被趕出精神病院。

Natalia曾在咖啡中添加漂白劑之類的化學藥物，企圖毒死養母。（紀錄片畫面）