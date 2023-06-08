速命道︱瘦子Ella談情戲難過飛車　劉德華超長感動錄音成學習榜樣

台灣極速飛車電影《速命道》由已故「亞洲第一飛人」柯受良次子柯有謙執導，故事延續柯家速度之魂，柯有謙導演更找來瘦子E.SO、Ella陳嘉樺、哥哥柯有倫、丁寧、小春Kenzy、大淵MUTA等演出，更有超重份量的劉德華、林嘉欣參與特別演出，電影將於6月29日香港正式上映！瘦子是本身是饒舌歌手，今次是首次登上大銀幕演出，作為飛車電影的男主角，瘦子原本以為只集中演飛車戲份，但去到後來與Ella的感情戲卻愈來愈多，他也笑指談戀愛的部分最難演，「因為自己這一面比較害羞一點，不太喜歡將自己這一面展示給大家看，而且還要在大銀幕上，滿多心理障礙需要克服。」

饒舌歌手瘦子E.So首登大銀幕，原本是飛車戲的男主角，卻與Ella陳嘉樺的感情戲份越演越多，更指感情戲比飛車戲更難。（《速命道》電影劇照）

至於Ella在《速命道》首次飾演醫生，在戲中因為她的一句話：「速度可以殺人也可以救人」，改變了瘦子角色「小樂」的想法，決定走出害死哥哥的陰霾，當一個救護員，用技術開救護車去救人。雖然事前Ella與瘦子不相識，但相處下來大家都感到對方很真誠，亦慢慢培養出拍攝默契。而Ella最難忘在極速甩尾的車上拯救難產孕婦的戲份，亦令她想起自己生產兒子「勁寶」時的經歷，「真的是拿命在賭」。

Ella與瘦子不相識，但相處下來大家都感到對方很真誠，亦慢慢培養出拍攝默契。（《速命道》電影劇照）

《速命道》講極速駕駛，在現實中Ella自言是「讓人有安全感又放心的安全駕駛者，而且很會找路。」至於在片中狂飛車的瘦子笑指自己是「停車專長的司機」，他說：「我駕駛技術不算太好，我開車很慢。」加上平時都載家人，所以更要呼籲大家開車安全第一。原來在片中的飛車鏡頭都是特技效果，有方向盤甚至是由紙做成，導演柯有謙會透過耳機告訴瘦子開這麼快時身體的反應，對未開過快車的他與首次參與綠幕拍攝的他，絕對是難忘的經驗。

《速命道》的飛車鏡頭原來由特技效果製作，從未開過快車瘦子首次參與綠幕拍攝，經驗難忘。（《速命道》電影劇照）

而在片中特別演出的劉德華（華仔）與瘦子較多戲份，瘦子表示他有同事是華仔的忠實粉絲，所以想華仔拍片快講一句加油就好，「結果他拿了我的手機自拍，又錄了一段很長很長的話給同事，真是很值得學習的一個藝人，讓我滿感動的。」《速命道》將於6月29日在香港正式上映。

劉德華與瘦子戲份甚多，得知瘦子有同事是他的粉絲，便自拍並錄一段超長感動錄音作鼓勵，成為瘦子的學習榜樣。（《速命道》電影劇照）

《速命道》劇情講述開著救護車的是「小樂」（瘦子 飾）一個曾經的最佳賽車手。小樂在一場與哥哥「阿杰」（柯有倫 飾）的比試中，讓哥哥意外身亡，小樂自暴自棄，直到遇見女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺 飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而一名神秘賽車手「地獄貓」的主人突然現身，他手握名冊，被挑戰的賽車手最終必然喪命……地下賽車，就是一場現代武林，儘管以生命作為代價，仍無法阻擋狂熱者對速度進行宿命般的追逐。在小樂的死黨「三寶」（大淵、林真亦、林志謙 飾）的調查下，各個意外的真相將逐漸浮現……

原本是最佳賽車手的瘦子，因為意外令哥哥去世後自暴自棄，遇上陳嘉樺後決心成為救護車司機。（《速命道》電影劇照）