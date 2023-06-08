Tom Holland因拍劇壓力陷入谷底　為心理及精神健康宣布息影1年

現年27歲的湯賀蘭（Tom Holland）憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角而爆紅，今日（8日）受訪時宣布將會暫時息影，並透露早前拍攝Apple TV+美劇《The Crowded Room》令自己過度虛耗：「我們探索了一些從未試過的情緒，再加上我是監製，處理片場每日的問題，增加了壓力。我現在會息影1年，因為拍劇太困難。」

Tom Holland宣布息影1年。（Getty Images）

其實今次並不是湯賀蘭飽受精神壓力，去年8月他社交媒體上載了一段名為「Hello and goodbye」的告別影片。當時他透露自己已經退出社交媒體好一段時間，但他發現Instagram及Twitter的留言還是過於偏激，更指自己快將被這些壓垮。為了心理健康，湯賀蘭決定暫時將這些App刪除。

《The Crowded Room》即將於明天上架。（《The Crowded Room》海報）

湯賀蘭曾分享自己在拍攝期間因為過分入戲而精神崩潰。（《The Crowded Room》劇照）

另外，湯賀蘭在美劇《The Crowded Room》中飾演患有人格分裂的主角，他表示拍攝就像動作電影般需要很多體力，這種感覺雖然並不陌生，但今次卻是在精神方面：「真的打敗我了，我花了很長時間才走出來回到現實。」在拍攝劇集9個月後，湯賀蘭很難將自己和角色分離，並表示在角色身上看到自己，更提到有次在家崩潰：「我一定要剃頭，一定要把頭髮剃掉，因為必須擺脫這個角色，這跟以前的經歷很不同。」