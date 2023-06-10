變形金剛狂獸崛起專訪｜男主角聲演機械人勁爆笑　監製預言再來港

《變形金剛》系列第七集《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts），本周於香港正式上映，《香港01》日前於新加坡直擊全球首映禮，仲同三位主演Anthony Ramos、Dominique Fishback及Tobe Nwigwe，以及監製Lorenzo di Bonaventura進行專訪，期間三位主演即席示範模仿最愛「變形金剛」機械人的聲音，場面笑爆嘴！

三位主演（左起）Anthony Ramos、Dominique Fishback及Tobe Nwigwe，玩扮聲笑爆嘴。（影片截圖）

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七集《變形金剛》都由Lorenzo di Bonaventura負責監製，稱得上是這個電影系列的靈魂人物，身兼《義勇群英》（G.I. Joe）系列監製的他，對於在《變形金剛：狂獸崛起》片尾彩蛋中揭露兩大系列將會合作，他接受本報訪問時透露促成這件事的最大原因：「因為片商加入了新管理層，哈哈哈哈哈，然後今次覺得時候到了，我們在10年前，甚至15年前就討論這個合作計劃，片商持不同意見，不過今次大家都認為是適當時機」。

Lorenzo di Bonaventura表示一直以來都想再到香港拍攝。（影片截圖）

還記得第四集《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）以香港為主要戰場，問Lorenzo di Bonaventura有否計劃重返香港拍攝，他表示跟香港有很強聯繫：「雖然未知下一部電影怎樣、會走到哪裡，但我們在香港受到歡迎，無時無刻都想回去」。

相信唔少影迷都想念變形金剛在香港開戰。（電影截圖）

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《變形金剛：狂獸崛起》以90年代中作背景，為2018年《大黃蜂》（Bumblebee）的續作，起用全新演員班底，包括Anthony Ramos飾演的前美國陸軍、退疫後不務正業的男主角「Noah」；Dominique Fishback飾演身為博物館實習生的女主角「Elena」，以及扮演「Noah」好友「Reek」的Tobe Nwigwe。

Anthony Ramos飾演的「Noah」，跟「幻影」結合一體，變身鐵甲奇俠般的超級英雄。（劇照）

三人接受本報訪問時，異口同聲表示從未想過能夠加入《變形金剛》如此大製作的電影系列，作為人類角色站在一眾巨型機械人身旁，感覺很特別。戲中Anthony Ramos跟「幻影」Mirage有一幕驚喜全場的結合畫面，他搖身一變成為「鐵甲奇俠」般的超級英雄角色，屬系列中的一大突破，他表示：「從來沒見過這種演釋方法，真的好興奮，導演在拍攝現場做出經典登場姿勢，真的就像個超級英雄」。

此外三人仲即席模仿最喜愛的「變形金剛」機械人角色聲音，想知有幾爆笑，立即點擊睇片！