上海國際電影節︱Janice Man「排骨胸」亮相　舒淇倪妮性感夾擊

年度中國電影盛事《第25屆上海國際電影節》，今日（9日）於上海開幕，並於盛會前舉行紅地氈，吸引一眾中港影星亮相。內地電影《尋她》女主角舒淇攜同其他演員一同亮相電影節紅地氈，舒淇以一身露肩晚裝亮相，造型高貴又青春，面向傳媒鏡頭時更舉起V字手勢，瞬間回復少女味！行紅地氈期間，舒淇微向前傾、單手輕按胸前，高貴而不失性感，虜獲不少粉絲眼球。

主演《尋她》的舒淇亮相上海電影節紅地氈，成為全場焦點。（視覺中國）

舒淇的造型大方高貴，亦甚具少女味道。（視覺中國）

舒淇單手按胸前傾時，高貴而不失性感。（視覺中國）

舒淇舉起V字手勢影相少女味濃。（視覺中國）

主演《消失的她》內地影星倪妮亦於上海電影節紅地氈上登場，倪妮以一身粉紅色超低胸吊帶長裙現身、內襯露肩束胸，造型極盡性感，成為電影節現場焦點之餘，相片亦於內地社交媒體上瘋傳。有網民分享倪妮的造型照後表示：「紅氈的驚喜永遠都有一部分來自倪妮！」「倪妮的粉色霞光裙也太美了吧！」

主演《消失的她》的倪妮亮相上海電影節紅地氈。（視覺中國）

倪妮以一身粉紅色霞光長裙亮相，成為全場焦點之餘，照片亦在網絡上被瘋傳。（視覺中國）

倪妮亮相紅地氈後，被網民盛讚：「紅地氈的驚喜永遠有一部分來自倪妮！」（視覺中國）

點擊即看更多倪妮靚相：

+ 4

同場現身的Janice Man文詠珊，亦有份參演《消失的她》，她在紅地氈上以一身碧綠超低胸長擺裙亮相。可惜一向纖瘦的Janice Man穿起超低胸裝仍不具看頭，反而露出「蝎子胸」，胸前明顯露出一排排胸骨，消瘦情況令人擔心。

Janice Man文詠珊於上海電影節紅地氈上露出「蝎子胸」，消瘦情況令人擔憂。（視覺中國）

Janice Man文詠珊與倪妮同為《消失的她》劇組。（視覺中國）

Janice Man文詠珊一向不以傲人上圍著稱，穿起超低胸仍沒看頭。（視覺中國）

《消失的她》演員亮相紅地氈、登上樓梯期間亦發生了一段小插曲，文詠珊的特長裙擺在梯級上纏繞成一團，在倪妮的幫助下才能順利鋪好裙擺拍照。然而倪妮在整理Janice Man的裙擺期間，大力揚起她的裙擺，幾乎走光，令一眾演員遠看甚為狼狽，成為紅地氈上的一大彩蛋。

登上紅地氈梯級期間，倪妮為Janice Man文詠珊整理特長裙擺。（視覺中國）