瑪嘉烈與大衞｜傅孟柏首來港拍劇盡力學廣東話　廖子妤：有教粗口

由MakerVille開拍劇集《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》，今日（13日）舉行開鏡儀式，劇集延續自《瑪嘉烈與大衞 綠豆》的劇情故事，並由廖子妤、陳湛文、傅孟柏、衞詩雅等新一批演員飾演。劇集劇情講述大衞（陳湛文 飾）與瑪嘉烈（廖子妤 飾）分手後，與Diamond（衞詩雅 飾）成為知己兼生意合夥人，開設一家水餃店，女主內、男主外；而瑪嘉烈亦開展一段新戀情，與城中名廚烈火（傅孟柏 飾）陷入熱戀。正當瑪嘉烈與大衞以為生命展開新一頁後，殊不知命運卻又微妙地連結在一起。

傅孟柏首次來港拍戲，表示開始習慣拍攝上的差異，亦喜歡香港拍攝的氛圍。（陳順禎 攝）

在《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》裡，廖子妤與來自台灣的視帝傅孟柏飾演情侣，二人在開鏡儀式上接受訪問，傅孟柏表示：「這次是第一次來香港拍攝。」對於兩地拍攝差異，傅孟柏表示正開始習慣：「確實不太一樣，我覺得整體氛圍不太一樣，但是我覺得大家都是想要做作品的感覺，所以也喜歡在這裏跟大家一起，不管跟任何工作人員都可以討論戲、討論角色，我還蠻喜歡的。」而傅孟柏亦將於拍攝的兩個月內逗留在香港，期望可以到處遊覽。

作為傅孟柏主要對手的廖子妤，表示：「呢個應該係我第一次同台灣演員合作，我驚我講錯，但係記憶之中應該係！」她更大讚傅孟柏的廣東話：「一開頭我都有少少擔心對戲方面，因為佢要講大量嘅粵語對白，都幾難嘅，但係佢就Pick up得好快囉！」廖子妤亦表示遇到語境上的分別時，她會盡力解釋，但提到NG位，廖子妤笑指：「NG？好多啊！因為我自己廣東話喺緊張嘅時候都會咬（字）唔實，有好多口音出嚟，所以佢咬（字）仲實過我。」而傅孟柏亦指：「（廣東話）超級難！」但表示知道可以演出香港的劇集，便已十分興奮：「我在台灣就有先請老師上課，想盡辦法讓自己跟上大家。聽的話已經七七八八，講的話只有一一二二！」

廖子妤表示自己首次與台灣演員合作，大讚傅孟柏的廣東話。（陳順禎 攝）

由於《瑪嘉烈與大衞 絲絲》的拍攝緊湊，廖子妤表示不敢在廣東話對白上整蠱傅孟柏，卻笑指：「有教佢講粗口囉！佢都有教我正常嘅，我哋語言交流。（第一樣就教粗口？）可能會易啲囉！」而對於傅孟柏的視帝資歷，廖子妤表示：「我之前都有搜尋過佢嘅資料，知佢咩料囉！」亦用普通話對傅孟柏表示知道他曾經拍過的戲與作品。

對於瑪嘉烈與烈火在戲內的親密程度，廖子妤表示：「正常相處嗰種親密囉！又唔會好誇張嘅！」亦指腳傷不會影響拍攝：「我腳傷好好呀，我隻腳真係好好，我Covid又好得快啦！隻腳又消腫得快，我覺得係戲劇之神去幫我哋劇組嘅！」但廖子妤亦坦言Covid康復後對演戲有一定影響：「你聽下我把聲，而家好麻煩呀，我個喉嚨一直有痰啦、又有鼻涕啦、各種黏膜啦！我明明唔喉嚨痛，但係一直沙聲，講講下嘢都要（清喉嚨），對收音師同劇組都好唔好意思。」

MakerVille劇集《瑪嘉烈與大衞系列 絲絲》今日舉行開鏡儀式，由廖子妤、陳湛文、傅孟柏、衞詩雅等全新演員陣容主演。（陳順禎 攝）