《教父冇限耆》完整劇情角色介紹　羅拔迪尼路79歲再對親家

羅拔迪尼路（Robert De Niro）再演搞笑角色，今次在《教父冇限耆》（About My Father），因當過兵所以一直視自己為英雄，可惜呢個老竇其實都持續散發出陣陣𤓓味，仲要教極唔化。「教父」今次化身爆笑𤓓爸，一邊教仔，一邊反過嚟畀個仔調教！絕對係父親節入場睇嘅之選。（上映日期︰6月15日）

79歲羅拔迪尼路（Robert De Niro）再演搞笑角色。（《教父冇限耆》劇照）

廿四孝老豆沙寶（羅拔迪尼路 飾）一直將自己做人嗰套，灌輸俾阿仔斯巴頓（斯巴頓馬尼卡高 飾），可惜「仔大仔世界，越大越變壞」！斯巴頓結識富二代女友後，嫌草根老豆太過失禮；但為咗求婚，被逼帶住𤓓爸見未來親家。斯巴頓為避免尷尬，決定落力調教老豆，點知沙寶依然失晒控：佢同超豪親家唔止生活習慣撞到啪啪聲，兩父子仲搞出連串𤓓爆大鑊！到底係爸爸太𤓓，抑或阿仔要求多多，呢場超瘋癲見親家之旅，究竟點收科？

兩父子故事，來自男主角的真人真事。（《教父冇限耆》劇照）

羅拔迪尼路自認非有型老豆

貴為影帝的羅拔迪尼路向來戲路廣泛，除了早年演出《教父》（The Godfather）、《的士司機》（Taxi Driver）的型格形象深入民心，近年專攻喜劇路線亦大獲好評，像是《見習冇限耆》（The Intern）、《PARTY冇限耆》（Dirty Grandpa）等，均是幽默抵死之作。今次他在《教父冇限耆》加倍出位，再次炮製搞笑窩心。雖然幕前形象霸氣十足，但「教父」卻自認並非「有型老豆」：「我啲細路成日反駁我，不過佢哋識尊重我。」講到為人老豆之道，他指最緊要對子女有愛，但有時也要有嚴謹的底線。已屆79歲的他最近自爆再為人父，剛好遇上《教父冇限耆》上映，對他來說，相信是最佳的父親節慶祝禮物！

電影故事啟發自男主角兼編劇斯巴頓馬尼卡高的個人經歷。（《教父冇限耆》劇照）

啟發自男主角真實父子情

電影故事啟發自男主角兼編劇斯巴頓馬尼卡高的個人經歷，連「教父」羅拔迪尼路的角色也是借用了斯巴頓爸爸的真名，爆笑演繹矛盾又溫情的父子情。斯巴頓大讚爸爸沙寶一直是自己頭號粉絲，但也是批評最狠的一個，這種口硬心軟的親子互動，造就他創作《教父冇限耆》的靈感，道盡所有子女的心聲。

羅拔迪尼路依然好Fit，狀態大勇。（《教父冇限耆》劇照）

羅拔迪尼路為今次《教父冇限耆》的演出準備十足，得知故事由斯巴頓和父親沙寶的父子情改編，因此希望了解關於沙寶的一切。除了密密睇沙寶剪髮的影片、模仿他的手法之外，還在拍攝《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）期間，邀請沙寶到片場親身會面，兩人足足傾了六小時！甚至到《教父冇限耆》開拍後，兩人仍然不斷有聯絡，沙寶本人還親臨拍攝現場監督。羅拔迪尼路表示：「我很幸運，可以對住真人參考。」而沙寶則笑言準備隨時「調教」影帝：「我係部戲嘅顧問，要監場確保他們唔會唱衰我！」

上流親家唔易應付。（《教父冇限耆》劇照）

𤓓爆兩仔爺 VS 上流親家

沙寶（羅拔迪尼路 飾）

自認廿四孝老豆，但阿仔斯巴頓就覺得佢成日出醜。為人固執，斯巴頓都冇佢符；佢仲堅持要一齊見未來親家，結果搞出唔少𤓓爆大頭佛。但實情口硬心軟，為咗阿仔乜都肯制！

斯巴頓（斯巴頓馬尼卡高 飾）

細個當老豆沙寶係英雄，大個見識多咗，就覺得老豆𤓓爆。成年先嚟反叛嘅佢，為咗拎傳家之寶戒指、向女友艾莉求婚，被逼帶埋沙寶見未來外父外母，為免失禮，唯有臨急「調教我爸爸」！

艾莉（賴絲莉碧 飾）

藝術家女友，生於有錢人家，自從斯巴頓同佢拍拖後，見識到完全唔同嘅世界。今次邀請沙寶同斯巴頓兩父子去別墅渡假，希望兩家人可以認識多啲。

老琥娜（甘嘉德露 飾）

霸氣未來外母，全家佢最惡。身為有錢、有名、有地位嘅天之驕女，佢難以接受個女居然揀中個窮二代。今次見親家既係開始接納斯巴頓，亦係對佢兩父子嘅考驗！

威廉（大衛瑞奇David Rasche 飾）

世襲型富豪，家族經營酒店生意，為人隨和又錫仔女，堪稱「零死角爸爸」。一早當斯巴頓係半邊仔，之不過同未來親家沙寶完全唔夾，搞到場面超失控。

力奇（安德斯荷姆 飾）

父幹型人生贏家，準備接手爸爸威廉嘅酒店集團，而家全職做貴賓陪玩專員。一直覺得斯巴頓只係低級藍領仔，所以成日串爆對方。

德仔（畢迪爾Brett Dier 飾）

威廉嘅細仔，雖然心地善良，但有時言行同一般人格格不入，令人見到戥佢尷尬。為咗成為治療師，苦練緊頌砵同冥想，脫俗到任何凡人都無法進入佢嘅境界。