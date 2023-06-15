饒舌潮流天王Kanye West高調放閃 當街摸秘婚妻蜜臀、被巨胸壓面
撰文：莫匡堯
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美國著名饒舌潮流天王兼花邊新聞風頭躉Kanye West，日前再被外國媒體於加洲聖塔莫尼卡街頭「野生捕獲」，被發現與傳聞秘婚的妻子Bianca Censori高調放閃，於街頭旁若無人地超親密互動。
繼早前Kanye West被發現拖蒙面的Bianca Censori現身，秘婚妻的身份亦隨即曝光，據指Bianca Censori是Kanye West旗下潮流品牌Yeezy的總建築師，現年27歲、與Kanye West相差18年！
Kanye West與打扮超性感的Bianca Censori，於聖塔莫尼卡一家龍蝦餐廳外摟抱，Bianca Censori真空上、身穿一件沙色大露背上衣、下襯灰色瑜珈褲，上衣包不住超迫爆上圍。二人抵達餐廳後，Kanye West單手摟抱嫩妻，並以手不停於Bianca Censori的蜜臀上遊走，而二人在餐廳外的長櫈等候期間，Bianca更站在Kanye雙腳之間，以巨胸緊夾Kanye面部，令Kanye開心得笑不攏嘴。
是次Kanye West高調拖Bianca Censori現身，再次引起外界對Kanye West感情生活的討論，有指Kanye West與Bianca Censori於年初已經秘婚，但二人一直未向外界證實喜訊。而Kanye West與前妻的離婚手續於2022年11月29日才正式完成，二人離婚的原因與衝突，至今仍一直是外媒追訪的焦點之一。